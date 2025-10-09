Secciones
Por qué no deberías sacar esta parte de la mandarina: tiene más vitamina C de lo que imaginás

La mandarina es una fruta que aporta potasio, magnesio y triptófano, nutrientes importantes para la salud.

La mandarina es baja en calorías, lo que la convierte en ideal para quienes buscan controlar su peso La mandarina es baja en calorías, lo que la convierte en ideal para quienes buscan controlar su peso Infobae
Hace 3 Hs

Dulce, jugosa y práctica para llevar a todos lados, la mandarina es una de las frutas favoritas del otoño. Además de su sabor, es ampliamente valorada por su alto contenido de vitamina C, fundamental para fortalecer el sistema inmunológico. Sin embargo, no siempre la aprovechamos al máximo.

Aunque la mayoría cree saber cómo consumirla correctamente, hay un detalle que suele pasarse por alto. Un gesto automático, casi rutinario, puede hacernos perder el mayor aporte nutricional de esta fruta. Y lo peor: lo hacemos sin darnos cuenta.

¿Más vitamina C que la naranja? Conocé la fruta que fortalece el sistema inmune

¿Más vitamina C que la naranja? Conocé la fruta que fortalece el sistema inmune

Especialistas en nutrición advierten que este hábito está más extendido de lo que se cree. Y que, al modificarlo, no solo se optimiza el consumo de vitamina C, sino también otros beneficios que aporta esta fruta cítrica. ¿Cuál es el error más común al comer mandarina?

¿Cuál es el error más común al comer mandarina?

El nutricionista Manuel Viso explicó cuál es el error frecuente al comer mandarinas: la tendencia a descartar el albedo, que son los hilos blancos que quedan entre los gajos y la cáscara.

En este sentido, explicó que esta parte de la mandarina, que suele ser desechada, es la que más beneficios ofrece. Según Viso, “es donde mayor cantidad de flavonoides y antioxidantes hay, y es la parte que más vitamina C tiene, mucho más que la pulpa”.

Este hábito no se limita solo a las mandarinas. Viso también señaló que el albedo está presente en otras frutas, como la banana, y tiene propiedades igualmente valiosas. “Ahí están la mayor cantidad de antioxidantes, antiinflamatorios, vitaminas y minerales como el potasio, el magnesio y el triptófano”, explicó el experto.

Por este motivo, el nutricionista recomienda no desechar el albedo y, en lugar de tirarlo, aprovecharlo para obtener sus beneficios nutricionales.

¿Cuáles son los beneficios de consumir mandarina?

Las mandarinas no solo son sabrosas, sino que también son beneficiosas para la salud. Ofrecen una serie de ventajas, entre las que se incluyen:

- Mejora la salud cardiovascular. Gracias a su contenido de fibra, las mandarinas ayudan a reducir la absorción de grasas y colesterol, además de ser ricas en antioxidantes que protegen las arterias y previenen la hipertensión.

- Fortalece el sistema inmunológico. La vitamina C es un antioxidante potente que refuerza las defensas del cuerpo y combate las infecciones. Las mandarinas son una excelente fuente de esta vitamina.

- Control del peso. Al ser bajas en calorías y ricas en fibra, las mandarinas son una opción saludable para quienes buscan perder peso o mantener un peso adecuado.

Antes de incorporar cualquier alimento nuevo a la dieta, es fundamental consultar con un profesional de la salud.

