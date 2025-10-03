Cristina Pérez presentó su libro "Mujer Samurái" y confirmó que cierra su ciclo con Telefe

La periodista y conductora Cristina Pérez atraviesa un momento de cambios profesionales. Durante una entrevista en el programa Mesa chica con José del Rio, presentó su nuevo libro Mujer Samurái, anunció el cierre de su etapa en Telefe y confirmó que continuará ligada a La Nación por “un buen tiempo”.
Cristina Pérez y su futuro en La Nación
"Quiero contarles en exclusiva que uní mi destino a LA NACION y voy a seguir en esta casa por un buen tiempo. Me pone muy orgullosa, muy feliz, pertenecer a esta gran casa del periodismo argentino y a mis ‘nacioneros’”, expresó.
La conductora de Siempre+, que se emite de lunes a viernes a las 18:30, señaló además:
“Estamos trabajando en mejorar nuestra propuesta informativa y en renovar la pantalla para el año que viene. Es un trabajo en equipo pensando en una realidad dinámica que nos exige estar muy atentos”.
El cierre de su ciclo con Telefe
Cristina Pérez también confirmó el final de su etapa en Telefe, canal en el que trabajó durante varios años.
“Cerré mi ciclo con mucho amor. Estoy muy agradecida por mis años en el noticiero, pero este tiempo me hizo descubrir que quería hacer periodismo de autor, y eso me lo permite esta casa. Es parte de la evolución de la vida”, explicó.
Antes de despedirse, Pérez adelantó que en noviembre estrenará en Telefe el programa Camino a casa, adaptación de un formato español en el que figuras reconocidas reviven su infancia y el recorrido a su hogar.
Mujer Samurái: el nuevo libro de Cristina Pérez
Durante la entrevista, la periodista presentó su nuevo libro, titulado Mujer Samurái, centrado en la figura de Tomoe Gozen, una de las guerreras más célebres del Japón feudal del siglo XII.
“El libro refleja el coraje de hacer lo correcto, de preferir perder la vida antes que el honor, y la fugacidad de las cosas”, señaló Pérez. También explicó que la obra es fruto de años de investigación en la filosofía del guerrero y el camino de la espada.
Sobre la protagonista histórica, detalló:
“Se decía que valía por mil hombres y que podía luchar contra un dios o un demonio”.
“Era reconocida por su belleza y por su destreza en el manejo de caballos, el arco y la flecha”.
“Incluso se le atribuye haber decapitado a siete guerreros importantes”.
Cristina Pérez resumió el espíritu de Mujer Samurái:
“En este libro se encuentran reflexiones sobre la vida. Creo que todos somos guerreros y aquí se transmite el temple del guerrero”.