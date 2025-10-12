Atlético Tucumán e Instituto: una rivalidad con 46 capítulos que hoy suma una nueva página

El primer duelo entre tucumanos y cordobeses data del Nacional 1979, torneo en el que Atlético tuvo una actuación histórica al alcanzar las semifinales y lograr el tercer puesto. En aquel certamen, el “Decano” eliminó justamente a Instituto en cuartos de final: tras caer 3-2 en Córdoba, se impuso 3-0 en Tucumán, con goles de Néstor “Motoneta” Gómez, Víctor Palomba y Luis Barrientos. Luego, caería ante Unión de Santa Fe en semifinales.