Atlético Tucumán e Instituto: una rivalidad con 46 capítulos que hoy suma una nueva página

Atlético visitará hoy a Instituto, desde las 16.45, en el Monumental de Alta Córdoba, por la fecha 12 del Torneo Clausura. Más allá de que la rivalidad no puede catalogarse como un “clásico”, el enfrentamiento tiene una larga historia: será la 47ª vez que ambos se crucen oficialmente por torneos de AFA.
El primer duelo entre tucumanos y cordobeses data del Nacional 1979, torneo en el que Atlético tuvo una actuación histórica al alcanzar las semifinales y lograr el tercer puesto. En aquel certamen, el “Decano” eliminó justamente a Instituto en cuartos de final: tras caer 3-2 en Córdoba, se impuso 3-0 en Tucumán, con goles de Néstor “Motoneta” Gómez, Víctor Palomba y Luis Barrientos. Luego, caería ante Unión de Santa Fe en semifinales.
Esos dos primeros cruces marcaron el tono de la rivalidad: triunfos repartidos y dominio de local, algo que volvería a repetirse en el Nacional 1981, cuando Instituto ganó 4-0 en Alta Córdoba y Atlético respondió con un 2-0 en el Monumental José Fierro.
Tras casi una década sin enfrentarse, la B Nacional 1990-91 los volvió a reunir, iniciando el período más prolongado de enfrentamientos: 23 partidos en 12 años, siempre en la segunda división del fútbol argentino.
Una nueva etapa de duelos consecutivos se dio entre 2008 y 2015, con una breve interrupción por el ascenso de Atlético a Primera. Con el regreso de la “Gloria” a la máxima categoría, la historia volvió a escribirse en la élite, igual que en aquellos viejos Nacionales.
En total, Atlético e Instituto se enfrentaron en 46 ocasiones: los cordobeses suman 18 triunfos, el “Decano” 17, y hubo 11 empates. De las 24 veces que Atlético visitó Alta Córdoba, apenas pudo ganar cinco, la última en la B Nacional 2011-12, por 1-0, con un golazo de Cristian Chávez.
Desde entonces, el equipo tucumano acumula seis partidos sin victorias como visitante frente a Instituto -tres derrotas y tres empates-, una racha que intentará cortar esta tarde en Alta Córdoba.