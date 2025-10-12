Secciones
A qué hora juega Atlético Tucumán ante Instituto y por dónde ver el partido en vivo

El “Decano” visita a Instituto en Alta Córdoba por una nueva fecha de la Liga Profesional. Mirá el horario, el canal de TV y todos los detalles del encuentro.

En la última visita a Alta Córdoba, Atlético cayó 3-0 frente a Instituto.
Hace 1 Hs

Atlético buscará prolongar su buen momento futbolístico cuando visite este domingo a Instituto, en un duelo que promete intensidad y emociones. El encuentro se disputará desde las 16.45 en el estadio Monumental de Alta Córdoba, correspondiente a una nueva jornada del torneo Clausura.

El partido será transmitido en vivo por TNT Sports Premium, la señal exclusiva para abonados del pack fútbol.

El árbitro principal será Yael Falcón Pérez, uno de los jueces con mayor presencia en el torneo. En el VAR estará Adrián Franklin, encargado de revisar las jugadas polémicas o situaciones dudosas que puedan influir en el resultado.

El estadio Monumental de Alta Córdoba, casa del conjunto albirrojo, será el escenario del enfrentamiento entre dos equipos que llegan con realidades diferentes, pero con la misma necesidad de sumar. Atlético Tucumán intentará sostener la solidez que mostró en las últimas fechas, mientras que Instituto buscará hacerse fuerte de local para recuperar terreno en la tabla.

Con ambos equipos decididos a sumar puntos clave, el partido promete ser uno de los más atractivos de la fecha.

