¿Cómo sería el "11" de Atlético Tucumán para enfrentar a Instituto?

Atlético ultima detalles para su visita a Instituto y Lucas Pusineri ya tiene prácticamente definido el equipo titular. El entrenador mantendrá la base que viene de vencer a Platense, aunque realizará dos cambios: Gianluca Ferrari ingresará por el suspendido Marcelo Ortiz y Mateo Bajamich volverá al ataque en lugar de Ramiro Ruiz Rodríguez.
En el arco no hay dudas: Matías Mansilla seguirá siendo el guardián del “Decano”. El arquero atraviesa un momento de solidez y confianza que lo consolida como pieza clave en el esquema.
En la defensa se ubicarán Damián Martínez por derecha, Clever Ferreira y Gianluca Ferrari como dupla central, y Miguel Brizuela por el sector izquierdo. La novedad pasa por Ferrari, que reemplazará a Ortiz, suspendido por acumulación de amarillas, y buscará aprovechar su oportunidad para afianzarse. Cada vez que le tocó ingresar, respondió con solvencia, transformándose en una pieza de recambio confiable.
Brizuela, por su parte, le ganó la pulseada a Ignacio Galván, que venía de anotar un gol contra Platense. El defensor deberá cuidarse, ya que acumula cuatro amarillas y una más lo dejaría afuera del próximo partido.
En el mediocampo no habrá modificaciones. El DT mantendrá la estructura que funcionó bien en el Monumental: Adrián Sánchez se encargará del equilibrio, acompañado por Kevin López y Kevin Ortiz, quienes le dan dinámica y salida al equipo. Nicolás Laméndola continuará como volante de ida y vuelta, con la advertencia de que también está al borde de la suspensión.
En la delantera se producirá el segundo cambio. Mateo Bajamich regresará a la titularidad tras superar una lesión muscular y ocupará el lugar de Ruiz Rodríguez, quien anotó uno de los goles del último triunfo. El cordobés volverá justo frente al club que lo vio nacer futbolísticamente, Instituto, lo que le agrega un condimento especial al duelo. A su lado estará Leandro Díaz, referente ofensivo y capitán, con el objetivo de mantener la eficacia mostrada en los últimos partidos.
Con esta formación, Atlético intentará sostener su solidez defensiva, potenciar el ataque y prolongar la buena racha que lo mantiene en alza en el Clausura y, sobre todo, consolidarse dentro de los puestos de playoffs.