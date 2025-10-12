¿Cómo sería el "11" de Atlético Tucumán para enfrentar a Instituto?

En la delantera se producirá el segundo cambio. Mateo Bajamich regresará a la titularidad tras superar una lesión muscular y ocupará el lugar de Ruiz Rodríguez, quien anotó uno de los goles del último triunfo. El cordobés volverá justo frente al club que lo vio nacer futbolísticamente, Instituto, lo que le agrega un condimento especial al duelo. A su lado estará Leandro Díaz, referente ofensivo y capitán, con el objetivo de mantener la eficacia mostrada en los últimos partidos.