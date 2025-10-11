Secciones
DeportesFútbol

Mateo Bajamich quiere dar el golpe en Alta Córdoba

Recuperado de una lesión muscular, el cordobés se prepara para regresar a la titularidad frente a Instituto

Mateo Bajamich quiere dar el golpe en Alta Córdoba
Benjamín Papaterra
Por Benjamín Papaterra Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Mateo Bajamich
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El posteo de Alberto Fernández contra Milei: “Querida Argentina, lamento que su presidente sea un idiota”
1

El posteo de Alberto Fernández contra Milei: “Querida Argentina, lamento que su presidente sea un idiota”

Los estadios deportivos de la desilusión en Tucumán
2

Los estadios deportivos de la desilusión en Tucumán

Caso Alberdi: Luis Campos y Sandra Figueroa, el “sostén del grupo”, según el juez
3

Caso Alberdi: Luis Campos y Sandra Figueroa, el “sostén del grupo”, según el juez

Incendios en campos provocaron una muerte y el cierre del aeropuerto
4

Incendios en campos provocaron una muerte y el cierre del aeropuerto

Diego Santilli encabezará la boleta de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires
5

Diego Santilli encabezará la boleta de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires

Un sábado cálido y despejado, pero con un detalle en el cielo tucumano
6

Un sábado cálido y despejado, pero con un detalle en el cielo tucumano

Más Noticias
Diego Santilli encabezará la boleta de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires

Diego Santilli encabezará la boleta de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires

El posteo de Alberto Fernández contra Milei: “Querida Argentina, lamento que su presidente sea un idiota”

El posteo de Alberto Fernández contra Milei: “Querida Argentina, lamento que su presidente sea un idiota”

Nacho Castañares contó qué secuelas sufre Thiago Medina tras su grave accidente

Nacho Castañares contó qué secuelas sufre Thiago Medina tras su grave accidente

Los estadios deportivos de la desilusión en Tucumán

Los estadios deportivos de la desilusión en Tucumán

Incendios en campos provocaron una muerte y el cierre del aeropuerto

Incendios en campos provocaron una muerte y el cierre del aeropuerto

Un sábado cálido y despejado, pero con un detalle en el cielo tucumano

Un sábado cálido y despejado, pero con un detalle en el cielo tucumano

Si te pica un alacrán, esto tenés hacer antes de acudir a un hospital

Si te pica un alacrán, esto tenés hacer antes de acudir a un hospital

Caso Alberdi: Luis Campos y Sandra Figueroa, el “sostén del grupo”, según el juez

Caso Alberdi: Luis Campos y Sandra Figueroa, el “sostén del grupo”, según el juez

Comentarios