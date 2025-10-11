Ráfagas de hasta 90km/h encendieron las alertas meteorológicas en nueve provincias

Alerta meteorológica amarilla en el NOA, cuyo, centro del país y Patagonia

En el NOA, están bajo alerta amarilla por vientos la zona cordillerana de Catamarca, La Rioja y el sudeste de La Rioja en su límite con Córdoba y San Luis y Santiago del Estero, a excepción del noreste. En la zona cordillerana se prevén vientos con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora y algunas ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora, especialmente en los niveles más altos. En el resto de la provincia, las ráfagas más intensas alcanzarán los 80 kilómetros por hora.