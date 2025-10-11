Ráfagas de hasta 90km/h encendieron las alertas meteorológicas en nueve provincias

El último mapa publicado por el Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional muestra un gran porcentaje del territorio argentino marcado en amarillo. Este color indica que hay alerta meteorológica de primer nivel, lo que implica posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades.
Son 12 las provincias que se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla, la mayoría de ellas por vientos y viento zonda y algunas por precipitaciones que se dividen entre lluvias y tormentas. En las zonas noroeste, centro y cuyo predominan las alertas por fuertes ráfagas de viento, mientras que hacia el centro-este del país, habrá precipitaciones abundantes.
Según la última actualización del SAT, emitida a las 6.15 de este sábado, las alertas se activaron para las próximas 48 horas. Aunque el sistema suele mostrar hasta 72 horas de pronósticos, hasta ahora no se anunciaron alertas activas para el lunes 13 de octubre.
Alerta meteorológica amarilla en el NOA, cuyo, centro del país y Patagonia
En el NOA, están bajo alerta amarilla por vientos la zona cordillerana de Catamarca, La Rioja y el sudeste de La Rioja en su límite con Córdoba y San Luis y Santiago del Estero, a excepción del noreste. En la zona cordillerana se prevén vientos con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora y algunas ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora, especialmente en los niveles más altos. En el resto de la provincia, las ráfagas más intensas alcanzarán los 80 kilómetros por hora.
En cuyo, las provincias de San Juan –a excepción del centro-sur– y Mendoza –a excepción del centro-norte– también están bajo alerta. El área se divide entre advertencias por vientos fuertes –con velocidades entre 35 y 50 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora– y viento zonda que podría provocar reducción de la visibilidad y aumento repentino de la temperatura.
En el centro del país, las alertas por vientos fuertes rigen todo Córdoba, San Luis y La Pampa y toda la mitad oeste de Santa Fe. Los vientos tendrán la misma intensidad en todo el país.
También hay alerta meteorológica amarilla por tormentas en el sur de Santa Fe, mitad sur de Entre Ríos y gran parte de Buenos Aires –exceptuando el noroeste de la provincia–. Se anunciaron tormentas aisladas con frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfaga que podría superar los 60 kilómetros por hora, con valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros. El sur de Buenos Aires y la mitad este de Río Negro tendrá lliuvias con valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 milímetros.