Panorama Tucumano
El debate de candidatos, entre la estrategia y el mensaje
El analista Santiago González Díaz explicó por qué el orden, el tono y el control del discurso pueden pesar tanto como las propuestas.
PANORAMA TUCUMANO: Este lunes, a las 20, LA GACETA reúne a seis postulantes en un nuevo debate. la gaceta / archivo
Por
Matias Argañaraz
Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Tucumán
Ricardo Bussi
Osvaldo Jaldo
Roberto Sánchez
Alejandra Arreguez
Paula Omodeo
Federico Pelli
Ver Más