Bessent, sobre el salvataje al gobierno de Milei: "No queremos otro estado fallido o liderado por China en América Latina"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, reafirmó este viernes el respaldo de su país al gobierno de Javier Milei y destacó la importancia estratégica de estabilizar la situación económica de Argentina. En una declaración con fuerte contenido geopolítico, advirtió: “No queremos otro estado fallido o liderado por China en América Latina”.
A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (ex Twitter), Bessent elogió los esfuerzos del mandatario libertario: “El presidente @JMilei está intentando romper 100 años de ciclos negativos en Argentina. Es un gran aliado de Estados Unidos y esperamos con interés su visita al Despacho Oval la próxima semana”.
En ese marco, se anticipa un encuentro entre Milei y el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. El funcionario estadounidense también se refirió a la asistencia financiera brindada a la Argentina, explicando que consistirá en un swap por U$S20.000 millones, en el marco de una estrategia orientada a fortalecer la estabilidad macroeconómica del país.
Bessent negó que se trate de un salvataje: “No es un rescate en absoluto. Es comprar barato y vender caro”, afirmó, y sostuvo que el peso argentino “está infravalorado”, consignó el diario "Ámbito".
En cuanto a la operatoria del Tesoro estadounidense, confirmó: “Hoy compramos directamente pesos argentinos”, en una jornada en la que el dólar mayorista retrocedió desde los $1.470 hasta los $1.420, tras una intervención indirecta del gobierno norteamericano a través del Banco Santander, según confirmaron desde la entidad financiera.
Consultado sobre el esquema de bandas cambiarias vigente, Bessent aseguró: “Su banda cambiaria sigue siendo adecuada para su propósito”, descartando por el momento modificaciones al régimen actual, pese a las especulaciones en el mercado local que sugieren una posible liberalización del tipo de cambio tras las elecciones legislativas del 26 de octubre.
