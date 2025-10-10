Secciones
Política

Bessent, sobre el salvataje al gobierno de Milei: "No queremos otro estado fallido o liderado por China en América Latina"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos ratificó el respaldo a la administración libertaria.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos. Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.
Hace 2 Hs

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, reafirmó este viernes el respaldo de su país al gobierno de Javier Milei y destacó la importancia estratégica de estabilizar la situación económica de Argentina. En una declaración con fuerte contenido geopolítico, advirtió: “No queremos otro estado fallido o liderado por China en América Latina”.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (ex Twitter), Bessent elogió los esfuerzos del mandatario libertario: “El presidente @JMilei está intentando romper 100 años de ciclos negativos en Argentina. Es un gran aliado de Estados Unidos y esperamos con interés su visita al Despacho Oval la próxima semana”.

En ese marco, se anticipa un encuentro entre Milei y el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. El funcionario estadounidense también se refirió a la asistencia financiera brindada a la Argentina, explicando que consistirá en un swap por U$S20.000 millones, en el marco de una estrategia orientada a fortalecer la estabilidad macroeconómica del país.

Bessent negó que se trate de un salvataje: “No es un rescate en absoluto. Es comprar barato y vender caro”, afirmó, y sostuvo que el peso argentino “está infravalorado”, consignó el diario "Ámbito".

En cuanto a la operatoria del Tesoro estadounidense, confirmó: “Hoy compramos directamente pesos argentinos”, en una jornada en la que el dólar mayorista retrocedió desde los $1.470 hasta los $1.420, tras una intervención indirecta del gobierno norteamericano a través del Banco Santander, según confirmaron desde la entidad financiera.

Consultado sobre el esquema de bandas cambiarias vigente, Bessent aseguró: “Su banda cambiaria sigue siendo adecuada para su propósito”, descartando por el momento modificaciones al régimen actual, pese a las especulaciones en el mercado local que sugieren una posible liberalización del tipo de cambio tras las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Temas Donald TrumpGobierno nacionalEstados UnidosArgentinaJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU
1

Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo
2

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo

La avenida del Centenario que nunca se terminó
3

La avenida del Centenario que nunca se terminó

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado
4

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú
5

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú

Corina Machado, sobre el Nobel de la Paz: ¡Estoy en shock! ¡no puedo creerlo!
6

Corina Machado, sobre el Nobel de la Paz: "¡Estoy en shock! ¡no puedo creerlo!"

Más Noticias
La avenida del Centenario que nunca se terminó

La avenida del Centenario que nunca se terminó

Caso Alberdi: los procesados apelarán la decisión de la Justicia Federal

Caso Alberdi: los procesados apelarán la decisión de la Justicia Federal

Corina Machado, sobre el Nobel de la Paz: ¡Estoy en shock! ¡no puedo creerlo!

Corina Machado, sobre el Nobel de la Paz: "¡Estoy en shock! ¡no puedo creerlo!"

Cambio brusco del clima en Argentina: hay alerta por tormentas y vientos fuertes en varias provincias

Cambio brusco del clima en Argentina: hay alerta por tormentas y vientos fuertes en varias provincias

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo

Milei en campaña: “La salida es abrazar las ideas de la libertad”

Milei en campaña: “La salida es abrazar las ideas de la libertad”

Comentarios