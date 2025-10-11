Secciones
Evitar rutas, conocer el lugar antes de ir y cómo estará el clima: Google Maps se transforma con Gemini

Google incorporará a su potente asistente de IA, cambiando por completo la forma en que nos movemos por el mundo.

Hace 3 Hs

Google está probando una función que podría cambiar por completo no solo la forma en que usamos una aplicación sino la manera en que transitamos el mundo. Saber qué calles evitar, anticiparse a cómo será el lugar que vamos a visitar, cuál será el estado de la ruta que debemos tomar y más será posible cuando la compañía integre por completo a su célebre IA, Gemini.

Google AI Pro gratis por un año para estudiantes: qué países pueden acceder

Gradualmente, Google estuvo convirtiendo a Gemini en un potente asistente digital impulsado por inteligencia artificial. Así, los trabajos en Dos, o las planillas en Excel se vuelven más sencillos con esta ayuda. Ahora navegar por Google Maps también será más fácil con esta nueva actualización.

¿Qué podrás hacer con Gemini en Maps?

La compañía está trabajando en un nuevo chip contextual para Gemini, capaz de potenciar la experiencia en Google Maps. Esta nueva actualización permitirá añadir rápidamente un contexto de ubicación a las búsquedas, permitiendo a los usuarios preguntar a la IA sobre los lugares que ven en pantalla.

Según los hallazgos de Android Authority, Maps incorporará una versión de "preguntas" que convertirá a esta aplicación de navegación en un chat con Gemini. Allí los usuarios podrán consultar con un lenguaje conversacional y natural para encontrar locaciones cercanas, así cómo de que se trata cada una de ellas. Además, detallaron desde Infobae que será posible pedirle a Gemini que modifique la ruta para evitar autopistas o peajes. La propia IA aplica los cambios sin necesidad de que el usuario navegue manualmente por los menús.

Asimismo, el asistente responde a consultas no relacionadas con la navegación, como pedir información meteorológica, o cualquier otra pregunta general, ampliando así su utilidad más allá de la guía de rutas.

Cómo funcionará Gemini en Google Maps

Con Google Maps activo en tu pantalla, pronto verás un nuevo apartado llamado "Preguntar sobre el lugar " al activar Gemini. Al tocar la opción, se añadirá un enlace de Google Maps al cuadro de búsqueda, lo que te permitirá hacer consultas contextuales al asistente digital de IA.

Las capturas de pantalla que compartió Android Authority revelan que Google Maps mostrará la ubicación que mencionas en la pantalla de "Preguntar sobre el lugar" mientras chateas con la IA. Por ejemplo, una pregunta sobre la montaña más alta de Japón reveló al Monte Fuji de fondo mientras la IA respondía.

Esta actualización, aún no disponible para el público general, fue activada a través de la versión beta más reciente y, según las pruebas realizadas, podría integrarse de manera oficial en un próximo lanzamiento.

