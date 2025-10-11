Evitar rutas, conocer el lugar antes de ir y cómo estará el clima: Google Maps se transforma con Gemini

Según los hallazgos de Android Authority, Maps incorporará una versión de "preguntas" que convertirá a esta aplicación de navegación en un chat con Gemini. Allí los usuarios podrán consultar con un lenguaje conversacional y natural para encontrar locaciones cercanas, así cómo de que se trata cada una de ellas. Además, detallaron desde Infobae que será posible pedirle a Gemini que modifique la ruta para evitar autopistas o peajes. La propia IA aplica los cambios sin necesidad de que el usuario navegue manualmente por los menús.