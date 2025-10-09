Google AI Pro gratis por un año para estudiantes: qué países pueden acceder

En una nueva aproximación a los estudiantes, Googleanunció un lanzamiento novedoso: ofrecer el plan Google IA Pro, una de las inteligencias artificiales más utilizadas en el mundo, de forma gratuita a estudiantes. Durante un año, quienes puedan acreditar que se encuentran cursando, podrán acceder al servicio de la IA sin pagar.
La inteligencia artificial avanzó sobre todos los campos de la vida y la académica no es la excepción. Aunque estudiantes ya vieron la vuelta y aprovecharon los servicios de la IA en su favor para facilitar trabajos, especialistas sostienen que la solución no es prohibirla, sino enseñar un uso y apropiación responsable que implique conocer todas las limitaciones y posibilidades que esta ofrece.
“Obtén una cantidad ilimitada de chats, carga de imágenes y generación de cuestionarios con un acceso más amplio a nuestro modelo 2.5 Pro, Deep Research y resúmenes de audio, además de 2TB de almacenamiento”, propone Google Gemini. La oferta estará disponible por tiempo limitado.
¿Cómo obtener Gemini gratis para estudiantes por un año?
El primer limitante para acceder al plan de Google AI Pro para estudiantes es pertenecer a una de las regiones en que la oferta está disponible. Lamentablemente, Argentina no es una de ellas. El beneficio está disponible solo para dos países de América Latina: Brasil y México. También aplica a Egipto, Alemania, Indonesia, Japón, Arabia Saudí, Corea del Sur, Reino Unido y Estados Unidos.
Otros requisitos para acceder a la prueba será tener al menos 18 años de edad, usar una cuenta de Google personal para que se aplique el descuento de estudiante y ser parte de una institución educativa superior que cumpla con los requisitos y en la que se ofrezcan pruebas de Google AI Pro para estudiantes. Además, habrá que hacer una verificación como estudiante con SheerID.
Membresía de Gemini para estudiantes
Confirmá tu estado como estudiante ingresando a Google One desde el navegador. Presioná “Verificar el estado de estudiante”. Para realizar la verificación de SheerID, seguí las instrucciones en pantalla. Puede que la página te pida algunos documentos para comprobar tu inscripción. Por último, buscá la opción “Obtener Google AI Pro” y luego “Obtener oferta para estudiantes”.
Si tenés que cargar algún documento, la prueba de inscripción se revisará de forma manual y la verificación puede demorar hasta 48 horas. Recibirás un correo electrónico cuando se complete la verificación. También revisá tu carpeta de correo de spam.