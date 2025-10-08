Nueva York demanda a Facebook, TikTok y Google por fomentar la adicción en niños y adolescentes

Con esta acción judicial, Nueva York se suma a un litigio nacional que ya reúne más de 2.050 demandas similares presentadas por gobiernos locales, distritos escolares y particulares, muchas de ellas ante el tribunal federal de Oakland, California. Todas apuntan a un mismo objetivo: responsabilizar a las grandes plataformas digitales por su impacto en la salud mental de los menores y exigir regulaciones más estrictas sobre el diseño y los algoritmos que determinan el comportamiento de millones de jóvenes usuarios.