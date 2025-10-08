Secciones
Nueva York demanda a Facebook, TikTok y Google por fomentar la adicción en niños y adolescentes

La ciudad acusa a las grandes plataformas digitales de provocar una crisis de salud mental. Reclama compensaciones económicas y denuncia que las redes fueron diseñadas para generar uso compulsivo.

Hace 2 Hs

La ciudad de Nueva York presentó una demanda sin precedentes contra algunas de las compañías tecnológicas más poderosas del mundo, entre ellas Facebook, Google, Snapchat y TikTok, a las que responsabiliza de alimentar una crisis de salud mental entre niños y adolescentes a través de sus plataformas.

La denuncia, de 327 páginas, fue presentada el miércoles ante un tribunal federal de Manhattan y reclama compensaciones económicas por daños y perjuicios a Meta Platforms (propietaria de Facebook e Instagram), Alphabet (dueña de Google y YouTube), Snap (responsable de Snapchat) y ByteDance (propietaria de TikTok).

Nueva York, una de las ciudades más grandes de Estados Unidos con 8,48 millones de habitantes, de los cuales 1,8 millones son menores de edad, sostiene que estas plataformas diseñaron sus servicios “para explotar la psicología y la neurofisiología de la juventud”, generando comportamientos adictivos con fines comerciales.

Según el documento judicial, el 77,3% de los estudiantes de secundaria y el 82,1% de las chicas en la ciudad pasan más de tres horas diarias frente a pantallas, incluyendo televisores, computadoras y teléfonos. Este uso excesivo estaría contribuyendo a la pérdida de sueño, el aislamiento social y el aumento del absentismo escolar crónico.

El comisionado de salud de Nueva York ya había advertido en enero de 2024 que las redes sociales representan un riesgo para la salud pública. En la demanda se argumenta que los sistemas escolares y sanitarios municipales han debido destinar recursos adicionales para atender los efectos de esta crisis de bienestar mental juvenil. Por ello, la ciudad acusa a las empresas de negligencia grave y alteración del orden público.

Ante las acusaciones, José Castañeda, portavoz de Google, negó la responsabilidad de YouTube: “Sencillamente no son ciertas, en parte porque se trata de un servicio de streaming y no de una red social donde las personas se conectan con sus amigos”, afirmó. Hasta el momento, las demás compañías demandadas no emitieron comentarios.

Con esta acción judicial, Nueva York se suma a un litigio nacional que ya reúne más de 2.050 demandas similares presentadas por gobiernos locales, distritos escolares y particulares, muchas de ellas ante el tribunal federal de Oakland, California. Todas apuntan a un mismo objetivo: responsabilizar a las grandes plataformas digitales por su impacto en la salud mental de los menores y exigir regulaciones más estrictas sobre el diseño y los algoritmos que determinan el comportamiento de millones de jóvenes usuarios.

