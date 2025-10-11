A cuánto llegará el dólar a fin de año en Argentina: las proyecciones de consultoras y bancos privados

Un relevamiento realizado entre más de 50 consultoras y bancos privados indicó que la inflación en Argentina se mantiene estable, aunque la depreciación del peso limita una baja más pronunciada. En paralelo, las proyecciones sobre la actividad económica anticipan una desaceleración para los próximos meses.
Según LatinFocus, “la inflación bajó a 33,6% en agosto desde el 36,6% de julio, el nivel más bajo desde julio de 2018 y por debajo de las expectativas del mercado”.
El documento sostiene que se espera una moderación gradual en los próximos trimestres, impulsada por “el ajuste fiscal, una mayor competencia en los mercados, menores restricciones a las importaciones y precios internacionales de materias primas más débiles”.
No obstante, advierte que “la reciente depreciación abrupta del peso impedirá una disminución más rápida”.
En materia de actividad, el informe detalla que durante el primer trimestre del año el Producto Bruto Interno (PBI) creció 0,9% en términos trimestrales desestacionalizados, mientras que en el segundo trimestre descendió 0,1%. En ese lapso, el gasto privado, la inversión fija y las importaciones se redujeron, en contraste con el mejor desempeño de las exportaciones y el consumo público.
Las proyecciones para el tercer trimestre fueron revisadas a la baja y ahora se anticipa una leve contracción, luego de que en julio la actividad económica se redujera por tercer mes consecutivo.
Los analistas de Itaú Unibanco advirtieron: “Dado el débil desempeño de los indicadores líderes del tercer trimestre y el impacto de las altas tasas de interés reales sobre el consumo en medio de la turbulencia política, vemos riesgos significativos a la baja para nuestra proyección de crecimiento del PBI de 5,0% para 2025”.
Además, señalaron que “la producción industrial y la construcción cayeron en julio, y la recaudación tributaria disminuyó en términos reales en agosto”. En tanto, “según el índice mensual de la Universidad Torcuato Di Tella, la confianza del consumidor bajó 13,9% entre julio y agosto, debido al deterioro de las perspectivas macroeconómicas y a una menor disposición a comprar bienes durables y propiedades”, agregaron.
De acuerdo con LatinFocus, los analistas continuaron recortando sus estimaciones de crecimiento tanto para este año como para el próximo. Aun así, se prevé que Argentina se mantenga entre las economías grandes de América Latina con mayor ritmo de expansión en 2025 y 2026, favorecida por la liberalización económica y la reducción de la inflación.
Sin embargo, el informe advierte que un resultado adverso para Milei en las legislativas podría representar un riesgo relevante. En cifras, FocusEconomics proyecta que el PBI argentino aumentará 4,4% en 2025 -0,3 puntos porcentuales menos que el mes anterior- y 3,0% en 2026.
Dólar a fin de año
El estudio también analiza la política monetaria y cambiaria. “Las tasas de interés de mercado se dispararon desde junio; una medida de las tasas de depósitos bancarios subió de 32% ese mes a 58% a fines de agosto, antes de bajar en septiembre, debido a la pérdida de confianza en los activos del país y a un nuevo esquema de encajes”, explicó el informe, consignó el portal Infobae.
Además, recordó que “en junio, el Banco Central anunció que dejaría de usar una tasa de política única y pasaría a enfocarse en el control de los agregados monetarios”.
En cuanto al tipo de cambio, FocusEconomics destacó que desde mediados de abril el Banco Central abandonó el esquema de crawling peg para permitir que el peso flotara entre 1.000 y 1.400 por dólar. El 3 de octubre, el tipo de cambio oficial se ubicó en 1.424,7 pesos por dólar, registrando una depreciación mensual de 4,6%, mientras que en el mercado paralelo el peso cotizó a 1.440,00 por dólar, con una baja de 6,3%.
“Se prevé que ambos tipos de cambio continúen debilitándose hacia fin de año. Los analistas de FocusEconomics estiman que el peso cerrará 2025 en 1.496,4 por dólar y 2026 en 1.736,4 por dólar”, proyectó el informe.