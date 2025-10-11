A cuánto llegará el dólar a fin de año en Argentina: las proyecciones de consultoras y bancos privados

Dólar a fin de año

El estudio también analiza la política monetaria y cambiaria. “Las tasas de interés de mercado se dispararon desde junio; una medida de las tasas de depósitos bancarios subió de 32% ese mes a 58% a fines de agosto, antes de bajar en septiembre, debido a la pérdida de confianza en los activos del país y a un nuevo esquema de encajes”, explicó el informe, consignó el portal Infobae.