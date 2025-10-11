Susto en el concierto de Billie Eilish: un fanático la empujó con violencia hacia la multitud

La rápida actuación de seguridad

Videos desde otras perspectivas muestran a todo el equipo de seguridad asistiendo rápidamente a reducir al agresor. Otros miembros parecieron agarrar al fanático entre la multitud mientras algunos miraban en estado de shock. Cuando se le pidió comentarios a un representante del Departamento de Policía de Miami, le dijo al medio Entertainment Weekly : "La persona fue expulsada del Kaseya Center. Eso fue todo".