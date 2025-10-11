Susto en el concierto de Billie Eilish: un fanático la empujó con violencia hacia la multitud

Por unos segundos, Billie Eilish desapareció entre la multitud durante su concierto de Miami. Y aunque algunos cantantes puedan lanzarse al público en una muestra de euforia, lo que sufrió la artista poco tuvo de festivo, cuando sufrió la agresión de un fanático que intentó sustraerla hasta donde se encontraba el resto de la audiencia.
Parte del concierto de Billie Eilish en el estadio Kaseya Center de Miami este jueves estuvo marcado por la tensión y el susto cuando la cantante se acercó a saludar a sus fanáticos. La multipremiada artista recorría una pasarela limitada por una barricada después de su interpretación de “Guess” cuando en un momento, totalmente desprevenida, un hombre la jaló hacia la multitud.
La violenta agresión que sufrió la cantante
El violento jalón dejó a la cantante en el piso por unos segundos, sin comprender lo que había sucedido. En los videos del incidente que rápidamente comenzaron a circular en línea, puede verse cómo la artista es sustraída con fuerza hacia la valla luego de bajar del escenario para saludar a sus fanáticos. Allí un individuo la agarró repentinamente hacia delante, arrastrándola hacia la multitud.
La fuerza con la que Eilish fue atrapada, hizo que se cayera y golpeara contra la barricada.Un ángulo del incidente muestra a Eilish recuperándose con la ayuda de un equipo de personas a su alrededor, mientras un asistente grita: "¡Dios mío!", mientras otro pregunta: "¿Estás bien? ¿Estás bien?", mientras Eilish sigue caminando.
La rápida actuación de seguridad
Videos desde otras perspectivas muestran a todo el equipo de seguridad asistiendo rápidamente a reducir al agresor. Otros miembros parecieron agarrar al fanático entre la multitud mientras algunos miraban en estado de shock. Cuando se le pidió comentarios a un representante del Departamento de Policía de Miami, le dijo al medio Entertainment Weekly : "La persona fue expulsada del Kaseya Center. Eso fue todo".
Eilish aún no publicó comentarios al respecto, pero en el video puede verse cómo la artista de 23 años se liberó rápidamente y continuó caminando, mostrando una notable calma bajo presión, sin permitir que la interrupción arruine la actuación.