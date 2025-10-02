Raphael preocupa tras cancelar un nuevo concierto por enfermedad: "Volveré con más fuerza que nunca"

La salud de Raphael, en el centro de la atención

Con estas tres suspensiones en menos de una semana, el estado de salud de Raphael vuelve a estar en el foco mediático. Aunque él mismo ha transmitido un mensaje de calma y optimismo, recordando que regresará a los escenarios con más fuerza, la situación ha encendido las alarmas entre sus fans, que siguen mostrando en redes sociales un apoyo incondicional a la leyenda de la música española.