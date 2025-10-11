Secciones
CulturaTeatro

“Tucumán, sos una locura”: “Nadie Dice Nada” compartió un emotivo video de su paso por la provincia

El equipo del programa recibió un cálido reconocimiento del público, que vibró con las primeras dos presentaciones. Mañana, última función.

ARCHIVO ARCHIVO
Hace 22 Min

La comunidad de Luzu TV vive un fin de semana a pura emoción en Tucumán. En las últimas horas, el equipo de “Nadie Dice Nada” publicó en sus redes sociales un video que resume la energía y el cariño que recibieron en las primeras funciones de su show en la provincia.

“Un público hermoso que lo dio todo en las dos funciones. Este video refleja la comunidad de @luzutv a la perfección. Los amamos y nos volvemos a ver el domingo. Gracias, gracias y gracias”, escribieron en sus cuentas oficiales, junto a las imágenes que rápidamente se viralizaron entre sus seguidores y con el título "Tucumán, sos una locura; gracias por tanto amor".

El espectáculo contó con la presencia de Nicolás Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo y Martín Garabal, quienes llevaron al escenario la esencia del programa que nació en streaming y que hoy se transformó en un show en vivo con estética televisiva de los 90, interacción constante con el público y una gran puesta escénica.

La gira culminaría el domingo, con la última función programada, en medio de una ola de entusiasmo de los fans que colmaron cada presentación.

