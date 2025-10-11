“Tucumán, sos una locura”: “Nadie Dice Nada” compartió un emotivo video de su paso por la provincia

La comunidad de Luzu TV vive un fin de semana a pura emoción en Tucumán. En las últimas horas, el equipo de “Nadie Dice Nada” publicó en sus redes sociales un video que resume la energía y el cariño que recibieron en las primeras funciones de su show en la provincia.
“Un público hermoso que lo dio todo en las dos funciones. Este video refleja la comunidad de @luzutv a la perfección. Los amamos y nos volvemos a ver el domingo. Gracias, gracias y gracias”, escribieron en sus cuentas oficiales, junto a las imágenes que rápidamente se viralizaron entre sus seguidores y con el título "Tucumán, sos una locura; gracias por tanto amor".
El espectáculo contó con la presencia de Nicolás Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo y Martín Garabal, quienes llevaron al escenario la esencia del programa que nació en streaming y que hoy se transformó en un show en vivo con estética televisiva de los 90, interacción constante con el público y una gran puesta escénica.
La gira culminaría el domingo, con la última función programada, en medio de una ola de entusiasmo de los fans que colmaron cada presentación.