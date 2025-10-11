“Tucumán, sos una locura”: “Nadie Dice Nada” compartió un emotivo video de su paso por la provincia

“Un público hermoso que lo dio todo en las dos funciones. Este video refleja la comunidad de @luzutv a la perfección. Los amamos y nos volvemos a ver el domingo. Gracias, gracias y gracias”, escribieron en sus cuentas oficiales, junto a las imágenes que rápidamente se viralizaron entre sus seguidores y con el título "Tucumán, sos una locura; gracias por tanto amor".