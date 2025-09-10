Nadie Dice Nada de Luzu TV llega a Tucumán con un show en el Mercedes Sosa

Después de presentarse en el Gran Rex y de un tour por Uruguay, Nadie Dice Nada continúa la gira argentina que comenzó el año pasado en provincias como Mendoza, Rosario y Córdoba. Esta vez, le toca a Tucumán. El anuncio, realizado en el Instagram @nadiedicenada generó grandes expectativas entre sus seguidores en la provincia. Garabal, incluso adelantó: “Quiero hacer un Martín movilero en Tucumán”, lo que generó aún más expectativas.