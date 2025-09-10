Nadie Dice Nada de Luzu TV llega a Tucumán con un show en el Mercedes Sosa

La gira nacional del programa de Luzu TV llegará a Tucumán el viernes 10 de octubre, en el Teatro Mercedes Sosa. El anuncio oficial en sus redes sociales generó un furor inmediato entre los fans. El show promete humor, interacción con el público y la energía que hizo famoso al programa
Nicolás Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo y Martín Garabal serán los encargados de llevar al escenario la esencia de Nadie Dice Nada. Lo que empezó como un formato de streaming descontracturado, hoy es un espectáculo que recuerda a la televisión de los 90, con público en vivo y una gran puesta en escena.
Después de presentarse en el Gran Rex y de un tour por Uruguay, Nadie Dice Nada continúa la gira argentina que comenzó el año pasado en provincias como Mendoza, Rosario y Córdoba. Esta vez, le toca a Tucumán. El anuncio, realizado en el Instagram @nadiedicenada generó grandes expectativas entre sus seguidores en la provincia. Garabal, incluso adelantó: “Quiero hacer un Martín movilero en Tucumán”, lo que generó aún más expectativas.
Entradas y precios
Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la web oficial del Teatro Mercedes Sosa. Los precios por sector son:
Pullman B: $ 35.500
Pullman A: $ 45.500
Platea B: $ 55.500
Platea A: $ 65.500
Palco: $ 55.500
Según lo indica la página, los precios no incluyen los gastos de gestión por internet, que se detallarán al momento de la compra. La gira de Nadie Dice Nada se consolida como un espectáculo de referencia. Y Tucumán será una de sus próximas paradas.