Secciones
CulturaTeatro

Nadie Dice Nada de Luzu TV llega a Tucumán con un show en el Mercedes Sosa

El programa de streaming se presentará el viernes 10 de octubre en la provincia. Las entradas ya están disponibles en la página web del teatro, con precios desde $ 35.500 hasta $ 65.500.

DEL STREAMING AL TEATRO. Nadie Dice Nada (NDN) de Luzu TV pisa Tucumán por primera vez el 10 de octubre. / NDN DEL STREAMING AL TEATRO. Nadie Dice Nada (NDN) de Luzu TV pisa Tucumán por primera vez el 10 de octubre. / NDN
Hace 19 Hs

La gira nacional del programa de Luzu TV llegará a Tucumán el viernes 10 de octubre, en el Teatro Mercedes Sosa. El anuncio oficial en sus redes sociales generó un furor inmediato entre los fans. El show promete humor, interacción con el público y la energía que hizo famoso al programa

Nicolás Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo y Martín Garabal serán los encargados de llevar al escenario la esencia de Nadie Dice Nada. Lo que empezó como un formato de streaming descontracturado, hoy es un espectáculo que recuerda a la televisión de los 90, con público en vivo y una gran puesta en escena.

Después de presentarse en el Gran Rex y de un tour por Uruguay, Nadie Dice Nada continúa la gira argentina que comenzó el año pasado en provincias como Mendoza, Rosario y Córdoba. Esta vez, le toca a Tucumán. El anuncio, realizado en el Instagram @nadiedicenada generó grandes expectativas entre sus seguidores en la provincia. Garabal, incluso adelantó: “Quiero hacer un Martín movilero en Tucumán”, lo que generó aún más expectativas.

Post Instagram

Entradas y precios

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la web oficial del Teatro Mercedes Sosa. Los precios por sector son:

Pullman B: $ 35.500

Pullman A: $ 45.500

Platea B: $ 55.500

Platea A: $ 65.500

Palco: $ 55.500

Según lo indica la página, los precios no incluyen los gastos de gestión por internet, que se detallarán al momento de la compra. La gira de Nadie Dice Nada se consolida como un espectáculo de referencia. Y Tucumán será una de sus próximas paradas.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánSan Miguel de TucumánAnfiteatro Mercedes SosaArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”
1

Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”

Lionel Messi en lo más alto: así quedó el ranking de goleadores en el cierre de las Eliminatorias 2026
2

Lionel Messi en lo más alto: así quedó el ranking de goleadores en el cierre de las Eliminatorias 2026

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador
3

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador

Una noche complicada para la Selección en Guayaquil
4

Una noche complicada para la Selección en Guayaquil

Investigan vínculos en el caso de presunto tráfico de influencias
5

Investigan vínculos en el caso de presunto tráfico de influencias

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur
6

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur

Más Noticias
Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”

Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”

Una noche complicada para la Selección en Guayaquil

Una noche complicada para la Selección en Guayaquil

Investigan vínculos en el caso de presunto tráfico de influencias

Investigan vínculos en el caso de presunto tráfico de influencias

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur

Bolivia hizo historia: venció a Brasil y jugará el Repechaje rumbo al Mundial 2026

Bolivia hizo historia: venció a Brasil y jugará el Repechaje rumbo al Mundial 2026

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador

Lionel Scaloni: “Sabíamos el riesgo, ahora lo perdemos para el debut

Lionel Scaloni: “Sabíamos el riesgo, ahora lo perdemos para el debut"

Lionel Messi en lo más alto: así quedó el ranking de goleadores en el cierre de las Eliminatorias 2026

Lionel Messi en lo más alto: así quedó el ranking de goleadores en el cierre de las Eliminatorias 2026

Comentarios