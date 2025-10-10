El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá despejado y la máxima superará los 30 °C

El "team invierno" sabe que su bienestar tiene los días contados en la provincia, mientras avanzan las temperaturas cada vez más cálidas en Tucumán. De acuerdo con el pronóstico, este viernes el cielo permanecerá despejado y la máxima alcanzaría los 34 °C.
Las primeras horas del viernes siguieron con la media de la semana: cielo mayormente despejado, humedad cercana al 35% y una temperatura mínima de 13 °C, con vientos leves del sector noroeste. Todo esto configuró una mañana agradable y algo fresca, en una tendencia que, pese a las máximas veraniegas que se avecinan, se extenderá al menos una semana más.
Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura subirá y para el mediodía se anuncian 28 °C, con 23% de humedad y una nubosidad escasa. Los vientos seguirán siendo suaves, pero desde el sector este.
A lo largo de la siesta y de la tarde, la temperatura alcanzará los 34 °C, la máxima anunciada para hoy por el SMN, el cielo continuará despejado mientras que la humedad será del 15%, con vientos moderados del noreste.
En el cierre del viernes, la temperatura descenderá hasta los 21 °C, con una noche que promete estar estrellada e iluminada por una luna gibosa menguante. La humedad subirá hasta el 39% y los vientos serán leves del sector norte.
¿Cómo estará el tiempo el fin de semana largo en Tucumán?
El pronóstico del tiempo del SMN para mañana anticipa condiciones serían similares, aunque con un leve aumento de la nubosidad. La máxima llegaría a los 35 °C y la mínima sería de 18 °C. Para el domingo se espera una mañana ventosa, muchas nubes en el cielo, con una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 32 °C.