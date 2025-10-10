El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá despejado y la máxima superará los 30 °C

Las primeras horas del viernes siguieron con la media de la semana: cielo mayormente despejado, humedad cercana al 35% y una temperatura mínima de 13 °C, con vientos leves del sector noroeste. Todo esto configuró una mañana agradable y algo fresca, en una tendencia que, pese a las máximas veraniegas que se avecinan, se extenderá al menos una semana más.