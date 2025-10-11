Secciones
Las 5 claves de la semana: Milei pasó de “rockero” a festejar la nueva ayuda de EEUU

El Presidente abrió la semana con un acto destinado a fidelizar la tropa propia, en el que cantó, bailó y volvió a la esencia de los actos que supieron llevarlo a la Casa Rosada. Sin embargo, el escándalo Espert y la suba del dólar le complicaron la semana. Al cierre recién logró un apoyo contundente de Estados Unidos al plan económico que le permitió tomar aire y recuperar la iniciativa. La copra de pesos por parte del Tesoro de EEUU es una medida casi inédita que levantó el ánimo del Gobierno. En Tucumán, el caso Campos-Figueroa incomodó al oficialismo, que de todos modos camino tranquilo con la visión puesta en ganar las elecciones.

Indalecio Francisco Sanchez
Temas Estados Unidos de AméricaTucumánBanco Central de la República ArgentinaAlberdiOsvaldo JaldoDiego SantilliJosé Luis EspertJavier Milei
