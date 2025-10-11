Milei dijo que el próximo Congreso será más reformista

El presidente Javier Milei encabezó un acto en San Nicolás (Buenos Aires), en la planta de Sidersa, una empresa especializada en productos siderúrgicos. Allí el líder de La Libertad Avanza (LLA) expresó cómo se marcará el rumbo tras las elecciones del 26 de octubre, en especial, en el Congreso de la Nación. Además, se refirió al acuerdo alcanzado con Estados Unidos por un swap de U$S 20.000 millones que se anunció tras largas negociaciones en Washington.
El jefe de Estado utilizó parte de su discurso para remarcar la importancia de avanzar en reformas laborales y tributarias y adelantó que le dará la baja a unos 20 impuestos. Además, dijo que impulsará la negociación de los convenios colectivos de trabajo con el objetivo de que se adapten a los marcos contractuales de la realidad actual.
“El próximo Congreso será indudablemente más reformista que el actual”, reafirmó. Y acerca de sus proyectos pensados para la segunda mitad de su mandato, mencionó que la idea es que “las cámaras y sindicatos se van a poder sentar a negociar. Quienes quieran volver a elegir los esquemas establecidos hace más de 70 años van a poder, pero eso tiene que ser fruto de la negociación que busque sacar al país adelante”.
En paralelo, Milei planteó que para recomponer el vínculo entre trabajadores y empresarios será necesario quitarle poder a “los caranchos laboristas”, a quienes responsabilizó de llevar a las pymes a la quiebra “con tal de cobrar un juicio”. “Vamos a buscar eliminar la discrecionalidad de parte de jueces laborales a la hora de dictar sentencia”, aseveró.
Además, el libertario mencionó que busca reducir las “trabas burocráticas” para los procesos registrales y otorgar mayores libertades contractuales. “Si alguien quiere cobrar el 100% del salario en dólares, va a poder hacerlo. A su vez, se prevé la posibilidad de incorporar un sistema de banco de horas, que facilita la compensación de jornadas variables para responder a demandas estacionales o temporales, promoviendo un equilibrio entre productividad y bienestar”, ahondó Milei.
Sobre una posible reforma tributaria, auguró: “nuestra propuesta ampliará las condiciones de deducibilidad de gastos para reducir la carga personal del impuesto y, a su vez, fomentar la facturación. El incremento de transacciones formales en la economía aumentará, por su parte, la base imponible y mejorará la recaudación”.
Asimismo, Milei aseveró que “dinamizar el mundo del trabajo es algo que va a mejorar la situación para todos, haciendo que más empresas se animen a invertir en Argentina”.
El acuerdo
Por otro lado, el Presidente aprovechó la oportunidad para referirse al acuerdo alcanzado con Scott Bessent, secretario del Tesoro de Donald Trump. “Hemos logrado un apoyo histórico de Estados Unidos para proveernos de estabilidad en estos momentos de turbulencia política. El rumbo que tomamos desde 2023 ha valido el reconocimiento del mundo entero. El coraje, el esfuerzo y la paciencia de todos los argentinos son un ejemplo para las naciones de Occidente”, señaló.
El libertario aseguró que el acuerdo supone un gran beneficio para el futuro económico del país. “Estados Unidos ha elegido acompañar esta hazaña brindándonos su apoyo financiero en un momento en el que las fuerza del pasado luchan para arruinar el futuro. Este respaldo es histórico para nuestras naciones y de una escala que para la gente de a pie es muy difícil de imaginar. Confío en que será un hito fundacional de esta nueva era que como país estamos comenzando y nos permitirá avanzar en la construcción de la Argentina que estoy convencido que todos deseamos”, subrayó.
Además, Milei resaltó los anuncios de las inversiones del acuerdo YPF-ENI y de Open AI, que en conjunto representan “un total de 55 mil millones de dólares”. El Presidente visita hoy Corrientes, donde seguirá su recorrida de respaldo a los candidatos de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.