Teatro: una tragedia uruguaya con un reclamo aún vigente

Sin embargo, muchos de los abundantes datos que se narran son más fáciles de entender para quienes los conocen previamente -sean uruguayos o de otros países-, mientras que quienes los escuchan por primera vez deberán decantarlos velozmente. Sorprendente (e injustificadamente podría decirse), la autora decidió no usar los nombres reales de los protagonistas políticos, sino cambiarlos por otros de ficción. Ese hecho conspira innecesariamente con el rigor formal de la historia contada, que es atractiva en sí misma y desconocida para quienes no habitan ese país. Son mandatarios que ya forman parte de las enciclopedias y ante situaciones que nadie discute. De hecho, el nombre de la obra remite al Hospital Filtro, donde estaban internados por militantes de ETA y que fue rodeado por miles de personas pidiendo que se les otorgue asilo.