Secciones
Suscribite
Ingresar
Opinión
›› PANORAMA TUCUMANO
La Hoya: y pensar que allí debía estar el estadio mundialista...
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
Por
Guillermo Monti
Hace 3 Hs
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Tucumán
Buenos Aires
Mendoza
Córdoba
Ramón "Palito" Ortega
Yerba Buena
Rosario
Mar del Plata
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Recuerdos fotográficos: 2008. El adiós a la abandonada confitería del Lago
Lo más popular
Le dicen la “Messi” de la danza, es primera bailarina en Londres y es de argentina
Un equipo cordobés obtiene U$S 200.000 de Google para desarrollar su videojuego
La cuenta de Instagram que hay que tener en cuenta para estudiar en el exterior con becas
Aprendé a observar y entender el planeta Tierra desde el espacio con un curso gratuito
Efemérides del viernes 10 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
Paola Moreno celebra 50 años de música
Más Noticias
“Esto en Europa no pasa”: el director de la Casa Histórica denunció daños constantes en la fachada
Secuestran $500 millones en un puesto fronterizo de Tucumán
"Con mi mujer no": la feroz respuesta de Ángel Di María tras los polémicos comentarios de Toti Pasman
Cambio brusco del clima en Argentina: hay alerta por tormentas y vientos fuertes en varias provincias
Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú
El té que rejuvenece y fortalece la memoria: descubrí sus sorprendentes beneficios
La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo
Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU
Comentarios
Navegá sin límites por $143 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más