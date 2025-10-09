Parque La Hoya: así avanza la obra que combinará naturaleza, deporte y cultura en Yerba Buena

Si los plazos se cumplen, antes de diciembre finalizarán las etapas de suelo e hidráulica. Para principios del próximo año está prevista la instalación de gimnasios a cielo abierto con equipamiento de calistenia en dos sectores, este y oeste.

Además, se proyecta un anfiteatro para actividades culturales, caminerías para caminatas y running, y la recuperación de la zona deportiva que funcionaba antes en el lugar. “Queremos que siga cumpliendo su rol social para los barrios cercanos, pero con una mejor gestión del uso público compartido”, aclaró.