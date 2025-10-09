Parque La Hoya: así avanza la obra que combinará naturaleza, deporte y cultura en Yerba Buena

En Yerba Buena se está gestando uno de los proyectos urbanos más ambiciosos de los últimos años: el Parque La Hoya. Donde antes había un basural y un muro que dividía barrios, hoy se levanta un futuro pulmón verde de casi nueve hectáreas que integrará infraestructura deportiva, cultural y ambiental.
“La ansiedad de los vecinos se nota todos los días. Es una zona muy usada por deportistas y este parque viene a sumar actividad física y contacto con la naturaleza, dos ejes centrales para Yerba Buena”, explicó a LA GACETA Pablo Quiroga, secretario de Ambiente y Servicios Públicos municipal.
Actualmente, la obra se encuentra en un 70% de la etapa inicial de movimiento de suelo, un proceso complejo por la topografía del lugar. “La topografía representa un gran desafío desde la ingeniería. Afortunadamente, nos queda un 30% y ya comenzamos con la etapa hidráulica”, detalló.
Un parque que funciona como “esponja”
La singularidad de La Hoya está en su sistema hidráulico: se construyen tres grandes lagunas interconectadas por canales de piedra, césped y conductos subterráneos. Esta infraestructura permitirá absorber y drenar lentamente el agua de lluvia, evitando el colapso de las avenidas principales durante tormentas. “Va a ser una especie de esponja natural. Absorberá el agua y la irá liberando sin sobrecargar los sistemas pluviales”, explicó Quiroga.
Deporte y cultura al aire libre
Si los plazos se cumplen, antes de diciembre finalizarán las etapas de suelo e hidráulica. Para principios del próximo año está prevista la instalación de gimnasios a cielo abierto con equipamiento de calistenia en dos sectores, este y oeste.
Además, se proyecta un anfiteatro para actividades culturales, caminerías para caminatas y running, y la recuperación de la zona deportiva que funcionaba antes en el lugar. “Queremos que siga cumpliendo su rol social para los barrios cercanos, pero con una mejor gestión del uso público compartido”, aclaró.
Integración vecinal y financiamiento mixto
Uno de los objetivos centrales es integrar a las comunidades que vivían “de espaldas” a este espacio. “Derribar el muro fue clave para conectar a quienes usaban la avenida Perón para hacer deporte con los vecinos que estaban aislados”, señaló el funcionario.
La financiación de la obra combina inversión municipal y aportes privados. La Municipalidad ya licitó obras por más de 80 millones de pesos para el movimiento de suelo e infraestructura básica. En paralelo, se firmó un convenio con la Fundación Meta Tucumán para articular aportes de empresas locales, tanto económicos como técnicos.
Plazos y proyección
La etapa final está prevista para mediados de 2026, con la terminación de canchas, iluminación y veredas sobre la avenida Perón. La magnitud del proyecto recuerda al Parque Previch, en colaboración con la Universidad Nacional de Tucumán, aunque La Hoya se distingue por su topografía ondulada y su ubicación privilegiada al pie del cerro.
“Este lugar amerita convertirse en un punto de encuentro para todos. No solo por las vistas al cerro, que siguen maravillando incluso a los tucumanos, sino por la temperatura más agradable que lo hace ideal para actividades al aire libre”, concluyó Quiroga.