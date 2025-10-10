El caso Madeleine McCann vuelve a los tribunales: su hermana Amelie declaró contra la joven que asegura ser la niña desaparecida

Wandelt, que se hizo conocida en redes sociales por afirmar públicamente que era Madeleine McCann, envió decenas de correos, llamadas y mensajes a los padres de la niña, Kate y Gerry McCann, e incluso se presentó en la casa familiar. De acuerdo con la fiscalía, llegó a llamar a la madre de Madeleine más de 60 veces en un solo día, insistiendo en que le permitieran realizarse una prueba de ADN.