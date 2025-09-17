Secciones
Mundo

Liberaron a Christian Brückner, el principal sospechoso por la desaparición de Madeleine McCann

La Justicia alemana ordenó su salida de prisión por falta de pruebas, aunque el fiscal advierte que sigue siendo “peligroso”.

. .
Hace 1 Hs

Christian Brückner, considerado por la Justicia alemana como el principal sospechoso de la desaparición y presunta muerte de Madeleine McCann, fue liberado este miércoles tras cumplir una condena por un delito sexual y ante la imposibilidad de presentarle cargos en la causa que conmovió al mundo desde 2007.

El hombre de 48 años abandonó la cárcel de Sehnde, cerca de Hannover, a bordo de un Audi A6 conducido por su abogado, Friedrich Fülscher, quien evitó el contacto con la decena de periodistas -en su mayoría británicos- que lo aguardaban.

Brückner había sido condenado en 2019 a siete años y medio de prisión por la violación de una mujer estadounidense de 72 años en Portugal, ocurrida en 2005. Además, posee antecedentes por abuso sexual infantil y posesión de drogas. Si bien fue vinculado con otras cinco violaciones en territorio portugués, terminó absuelto, aunque la Fiscalía apeló esa sentencia y el proceso continúa abierto.

El caso McCann sigue siendo uno de los misterios más impactantes de las últimas décadas. Madeleine, de tres años, desapareció en mayo de 2007 de un complejo vacacional en Praia da Luz, Portugal, mientras sus padres cenaban en un restaurante cercano. A pesar de las investigaciones conjuntas entre Portugal, Reino Unido y Alemania, nunca se halló su paradero.

En 2020, la Fiscalía de Braunschweig sostuvo que la niña estaba muerta y apuntó directamente a Brückner, con base en la conexión de su teléfono celular a una antena cercana al lugar donde la familia McCann pasaba sus vacaciones el día de la desaparición. Sin embargo, los investigadores no lograron reunir pruebas suficientes para llevarlo a juicio.

El fiscal jefe del caso, Christian Wolters, advirtió tras la liberación que Brückner sigue representando un riesgo: “Creemos que es peligroso. Un psiquiatra concluyó que es de esperar que cometa nuevos delitos sexuales. No ha recibido terapia ni tratamiento en prisión, lo que significa que debemos suponer que reincidirá”.

Brückner niega cualquier vínculo con la desaparición de Maddie, cuya ausencia continúa siendo un doloroso enigma para sus padres y para la opinión pública internacional.

Temas Madeleine McCann
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Mercadona lanza una oferta de empleo con sueldos de hasta 87.000 euros: estos son los puestos y provincias disponibles

Mercadona lanza una oferta de empleo con sueldos de hasta 87.000 euros: estos son los puestos y provincias disponibles

La Infanta Sofía inicia su vida universitaria en Lisboa: primeras imágenes oficiales de la benjamina de la Familia Real

La Infanta Sofía inicia su vida universitaria en Lisboa: primeras imágenes oficiales de la benjamina de la Familia Real

Rúben Neves explota contra una revista que lo vincula con la viuda de Diogo Jota: “Quien puso esa foto no merece ser feliz”

Rúben Neves explota contra una revista que lo vincula con la viuda de Diogo Jota: “Quien puso esa foto no merece ser feliz”

Lo más popular
Diputados rechazó los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y las universidades
1

Diputados rechazó los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y las universidades

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?
2

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey
3

Cederían tierras de Campo Norte para canchas de rugby y hockey

Caputo confirmó que el Tesoro no comprará más dólares al valor actual y explicó la estrategia cambiaria
4

Caputo confirmó que el Tesoro no comprará más dólares al valor actual y explicó la estrategia cambiaria

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias
5

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias

Elecciones 2025: ¿Cuántas bancas de diputados prevé sacar Jaldo?
6

Elecciones 2025: ¿Cuántas bancas de diputados prevé sacar Jaldo?

Más Noticias
Diputados rechazó los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y las universidades

Diputados rechazó los vetos de Milei al financiamiento del Garrahan y las universidades

Carolina Herrera revoluciona Madrid con un desfile histórico en la Plaza Mayor

Carolina Herrera revoluciona Madrid con un desfile histórico en la Plaza Mayor

Caputo confirmó que el Tesoro no comprará más dólares al valor actual y explicó la estrategia cambiaria

Caputo confirmó que el Tesoro no comprará más dólares al valor actual y explicó la estrategia cambiaria

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada inestable con nubosidad, calor y algunas lluvias

Catherine Fulop se cayó del escenario en pleno show de Erreway: “¡Estoy viva!”

Catherine Fulop se cayó del escenario en pleno show de Erreway: “¡Estoy viva!”

Rige una alerta por tormentas con actividad eléctrica en siete provincias: ¿a qué hora se largará el agua?

Rige una alerta por tormentas con actividad eléctrica en siete provincias: ¿a qué hora se largará el agua?

El particular lugar donde debemos guardar las bananas para que duren más tiempo

El particular lugar donde debemos guardar las bananas para que duren más tiempo

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

¿Qué pronostican las encuestas que maneja Jaldo?

Comentarios