Un torrontés de Colalao del Valle se metió entre los mejores del país y sorprendió al jurado de Evinor

El torrontés es, tal vez, la expresión más pura del vino argentino. Nació casi por casualidad, entre los cruces de cepas traídas por los conquistadores y el trabajo de viticultores y jesuitas que sin saberlo dieron origen a una variedad única. Durante mucho tiempo fue considerado un vino menor, pero la mirada cambió. Hoy es sinónimo de identidad y orgullo, capaz de reflejar el alma de las regiones donde crece.