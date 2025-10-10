Alberdi refuerza su seguridad con un domo PTZ: vigilancia inteligente y visión nocturna de alta resolución

La ciudad de Alberdi incorporará un nuevo domo PTZ de alta tecnología para reforzar su sistema de vigilancia urbana. El anuncio fue realizado este viernes por el Ministerio del Interior, en el marco de las tareas que lleva adelante la Intervención de Alberdi, a cargo de Guillermo Norry.
El moderno dispositivo fue adquirido a través de la empresa Security One, luego de una presentación técnica en sus instalaciones. Según informaron, el equipo será instalado la próxima semana en un punto estratégico del distrito, definido a partir del mapa del delito elaborado en las últimas semanas bajo las instrucciones del ministro Darío Monteros.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, encabezada por Marcelo Moreno, el domo forma parte de la línea profesional de altas prestaciones de la firma proveedora y fue seleccionado por su gran alcance, resolución y capacidad de análisis inteligente. Estas características permitirán mejorar tanto la prevención como la respuesta operativa ante hechos delictivos.
Entre sus especificaciones técnicas, el dispositivo ofrece una cámara panorámica de 6 megapíxeles y un módulo PTZ de 4 megapíxeles con zoom óptico de 32x, visión dual 24/7 con color permanente y visión nocturna, y sistema infrarrojo de hasta 200 metros. Además, posee luz blanca panorámica con alcance de 30 metros y zoom digital adicional de 16x, lo que permite identificar objetos o personas a gran distancia con alta precisión.
Uno de los elementos más destacados es su tecnología AcuSense, capaz de distinguir entre personas y vehículos, lo que reduce las falsas alarmas y prioriza los eventos de interés.
“Esta tecnología nos permite capturar rostros en movimiento y realizar selecciones inteligentes que pueden apoyar investigaciones complejas. Además, cuenta con alarma activa, luz estroboscópica y alerta sonora para disuadir y advertir en tiempo real. Está diseñada para integrarse al Centro de Monitoreo municipal y fortalecer las tareas de prevención urbana”, explicó Marcelo Moreno.
Desde la Secretaría también señalaron la posibilidad de incorporar reconocimiento automático de patentes (ANPR) como complemento operativo. Esta función -si se activa e integra- permitirá identificar vehículos de interés, rastrear incidentes y cruzar información con bases de datos policiales cuando sea necesario.
La ubicación del domo responderá a la planificación del mapa del delito municipal, priorizando puntos críticos y zonas vulnerables. Con su instalación, las autoridades locales esperan mejorar la detección temprana de incidentes, reducir los tiempos de respuesta y documentar con mayor precisión los hechos para futuras investigaciones.
Asimismo, el sistema ofrecerá herramientas de disuasión, como alarmas visuales y sonoras, y capacidad de registro en alta definición, claves para reforzar la seguridad pública.
Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que la llegada del nuevo equipo forma parte de una estrategia integral de modernización tecnológica orientada a fortalecer la vigilancia urbana en municipios de la provincia.
En los próximos días se definirá el punto exacto de instalación y los parámetros de operación, incluyendo la posibilidad de activar el sistema de lectura de patentes. La intención es que el nuevo domo comience a operar en fase de prueba y ajuste con el Centro de Monitoreo municipal desde la próxima semana, consolidando un avance significativo en materia de prevención y control urbano en Alberdi.