Alberdi refuerza su seguridad con un domo PTZ: vigilancia inteligente y visión nocturna de alta resolución

En los próximos días se definirá el punto exacto de instalación y los parámetros de operación, incluyendo la posibilidad de activar el sistema de lectura de patentes. La intención es que el nuevo domo comience a operar en fase de prueba y ajuste con el Centro de Monitoreo municipal desde la próxima semana, consolidando un avance significativo en materia de prevención y control urbano en Alberdi.