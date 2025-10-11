Como la hipertensión, la hipotensión arterial también demanda una rápida reacción

¿Qué hacer?

Acostarse o sentarse de inmediato, es la primera acción. Esta posición facilita el retorno de la sangre al corazón y reduce el riesgo de desmayos y caídas. La hidratación resulta clave. La sangre está compuesta mayoritariamente por agua y la deshidratación reduce el volumen sanguíneo, agravando la hipotensión. Beber agua contribuye a restablecer el volumen sanguíneo y mejorar la circulación.



Activar los músculos también puede ayudar. Acciones como apretar una pelota antiestrés, tensar las piernas o cerrar el puño con fuerza favorecen el retorno venoso y pueden contribuir a elevar la presión. El café puede proporcionar un estímulo temporal gracias a la cafeína, aunque su eficacia depende de la tolerancia individual y de los hábitos de consumo.