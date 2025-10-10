Femicidio en Entre Ríos: la autopsia reveló cómo fue asesinada Daiana Mendieta

La investigación por el femicidio de Daiana Mendieta, la joven de 22 años asesinada en la localidad de Gobernador Mansilla, provincia de Entre Ríos, dio un giro inesperado tras conocerse los resultados de la autopsia. El cuerpo de la víctima había sido encontrado en un pozo de unos 10 metros de profundidad, pero la causa de muerte no fue la que se creyó en un principio.