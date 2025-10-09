Los mensajes ocultos de Daiana Mendieta: qué revelan sus escritos sobre la relación con el principal sospechoso

El hallazgo del cuerpo de Daiana Mendieta, de 22 años, dentro de un aljibe en un campo de Gobernador Mansilla (Entre Ríos), no solo sacudió a un pueblo de menos de tres mil habitantes: también abrió una ventana inquietante sobre su vida privada. Detrás de su perfil alegre y reservado, la joven mantenía una cuenta secundaria en Instagram donde escribía textos que hoy, leídos en retrospectiva, parecen haber dejado señales de una historia marcada por el control y el dolor.