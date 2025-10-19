¿Desayunar siempre lo mismo?: la opinión de los nutricionistas sobre esta práctica rutina

Un hábito que pide evolución

Hay personas que mantienen el mismo menú matutino que cuando asistían a la escuela, a base de pan, manteca o galletas. Los cambios fueron mínimos, quizás pasando de la chocolatada al café. Sin embargo, la nutricionista Vanesa León, fue clara al señalar que la uniformidad no funciona: "No todo el mundo debería desayunar lo mismo, ni siquiera dentro de la misma familia", detalló la especialista en el medio We Life. Además, agregó una pregunta lógica: "¿De verdad un niño y un adulto necesitan lo mismo por la mañana? La respuesta es no”.