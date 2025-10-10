Bocaditos de queso para el mate: llevan solo tres ingredientes y se hacen en 20 minutos

Llega la hora de la merienda y querés algo rico, saludable y económico. Pero buscás una opción salada, baja en grasas, ideal para acompañar el mate. Esta receta lleva solo tres ingredientes y como resultado da unos increíbles bocaditos de queso, similares al chipa, con una textura suave por dentro y crocante por fuera.
Es una preparación que no lleva más materia grasa que la que tienen los ingredientes. Por eso, si querés algo más liviano, podés conseguir las versiones descremadas o port salut de los ingredientes que se necesitan.
Cómo preparar bocaditos de queso para el mate
Para preparar los bocaditos de queso necesitarás solo tres ingredientes en partes iguales. En este caso, para hacer entre 10 y 15 bollitos, usarás solo una cucharada sopera de queso crema, una de queso rallado y una más de harina. Si preferís que adopten un aspecto más esponjoso, también podés usar menos de media cucharadita de bicarbonato de sodio o usar media cuchara sopera de harina común y media más de harina leudante.
Los pasos son sencillos. Solamente deberás precalentar el horno unos 15 minutos a fuego medio –si la potencia de tu horno es alta–. En un pequeño recipiente mezcla bien los dos quesos y una vez que estén incorporados, agregá el harina para empezar a formar la masa. Si lo usás, agregá también en este paso el polvo para hornear.
Después, dejá la masa reposar una media hora si te gustan más esponjosos. Si no, podés amasarla unos minutos y empezar a darle una forma alargada, tal como si estuvieras por preparar ñoquis, y después ir cortando pequeños pedacitos a lo largo de la masa. Dales forma circular con la mano o con un molde enmantecado y llevalas al horno en una bandeja aceitada durante 5 a 10 minutos.
Estarán listos una vez que estén apenas dorados por fuera. Podés retirar uno y cortarlo para ver si ya está lo suficientemente cocido como para estar a tu gusto.
Es una receta que también podés incorporar en una picada o como entrada en una cena. Solo tenés que preparar algunos dips para acompañar los bocaditos. Para eso, podés mezclar un poco de mayonesa o el mismo queso crema que usaste en la preparación con otros ingredientes procesados como pimiento, apio o ajo.