Bocaditos de queso para el mate: llevan solo tres ingredientes y se hacen en 20 minutos

Cómo preparar bocaditos de queso para el mate

Para preparar los bocaditos de queso necesitarás solo tres ingredientes en partes iguales. En este caso, para hacer entre 10 y 15 bollitos, usarás solo una cucharada sopera de queso crema, una de queso rallado y una más de harina. Si preferís que adopten un aspecto más esponjoso, también podés usar menos de media cucharadita de bicarbonato de sodio o usar media cuchara sopera de harina común y media más de harina leudante.