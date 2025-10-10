YPF y Eni avanzan con el proyecto millonario de exportación de GNL

El acuerdo marca un paso clave dentro del proyecto Argentina LNG, que busca transformar al país en un proveedor confiable y competitivo de energía a escala internacional. Esta etapa inicial incluye la adjudicación de los diseños de ingeniería para las unidades flotantes de licuefacción, las plantas de tratamiento de gas y el gasoducto que conectará Vaca Muerta con la costa de Río Negro, punto desde donde se realizará la exportación.