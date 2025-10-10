Secciones
YPF y Eni avanzan con el proyecto millonario de exportación de GNL

El convenio contempla una producción anual de 12 millones de toneladas de GNL y una proyección de exportaciones por hasta U$S14.000 millones al año.

Claudio Descalzi, de ENI, y Horacio Marin, de YPF. FOTO X @Rolo_Figueroa Claudio Descalzi, de ENI, y Horacio Marin, de YPF. FOTO X @Rolo_Figueroa
Hace 1 Hs

YPF y la empresa energética Eni firmaron el Technical FID (Decisión Final de Inversión Técnica) para avanzar en el desarrollo del mayor proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) en la historia del país. La iniciativa contempla una producción anual de 12 millones de toneladas de GNL y una proyección de exportaciones por hasta U$S14.000 millones al año, posicionando a la Argentina como un actor clave en el mercado energético global.

El acuerdo marca un paso clave dentro del proyecto Argentina LNG, que busca transformar al país en un proveedor confiable y competitivo de energía a escala internacional. Esta etapa inicial incluye la adjudicación de los diseños de ingeniería para las unidades flotantes de licuefacción, las plantas de tratamiento de gas y el gasoducto que conectará Vaca Muerta con la costa de Río Negro, punto desde donde se realizará la exportación.

“Este acuerdo marca un paso decisivo en la transformación energética de Argentina. Junto a Eni -compañía que elegimos por su sólida trayectoria internacional en GNL- estamos impulsando un proyecto que no sólo potenciará las exportaciones, sino que posicionará al país como un actor relevante en el mercado global de GNL”, sostuvo Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

Por su parte, Claudio Descalzi, CEO de Eni, destacó: “Estamos orgullosos de haber sido elegidos para un proyecto tan importante y de contribuir al desarrollo del GNL argentino, que representará una fuente significativa de suministro para los mercados internacionales”.

Ambas compañías también prevén la posibilidad de invitar a otros socios estratégicos del sector energético global a sumarse al proyecto. En una reunión reciente con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos, los directivos de YPF y Eni presentaron los avances de la iniciativa y discutieron futuras etapas.

El proyecto Argentina LNG prevé la posibilidad de escalar la producción hasta 18 millones de toneladas anuales, con exportaciones que podrían superar los U$S20.000 millones. Esta iniciativa representa no sólo la mayor inversión privada de la historia del país, sino también un hito estratégico para el desarrollo industrial, la generación de divisas y la consolidación de Argentina en la transición energética global.

