OpenAI anunció una inversión millonaria para construir un centro de datos en Argentina

Los socios enfatizaron la trascendencia estratégica de esta alianza para la nación. Sam Altman, CEO de OpenAI, puso el foco en que el alcance del hito es superior a la mera infraestructura. Se trata de poner la inteligencia artificial "en manos de la gente de toda la Argentina", remarcó. Emiliano Kargieman, socio de Sur Energy, afirmó por su parte que el proyecto es una oportunidad histórica. Según él, se combina el potencial de Argentina en energías renovables con el desarrollo de infraestructura crítica para la inteligencia artificial a escala mundial.