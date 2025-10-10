Secciones
OpenAI anunció una inversión millonaria para construir un centro de datos en Argentina

La compañía creadora de ChatGPT impulsará la construcción de un megacentro de datos en la Patagonia. Los detalles del anuncio.

Sam Altman, CEO de OpenAI, junto a Javier Milei durante la reunión que mantuvieron en Estados Unidos en mayo de 2024 Sam Altman, CEO de OpenAI, junto a Javier Milei durante la reunión que mantuvieron en Estados Unidos en mayo de 2024
Pablo Hamada
Por Pablo Hamada Hace 1 Hs

OpenAI, la empresa que se hizo mundialmente conocida por crear ChatGPT, anunció una inversión millonaria para Argentina. En alianza con Sur Energy, una compañía de energía limpia que crearon dos argentinos en Estados Unidos, detalló que impulsará la construcción de un megacentro de datos de inteligencia artificial en la Patagonia, con una inversión total estimada de hasta 25.000 millones de dólares.

Según detallaron en un comunicado, el proyecto no sólo pone a Argentina a la vanguardia del ecosistema global de la IA, sino que también se convierte en el primer proyecto Stargate en América Latina, con el objetivo de impulsar el crecimiento mediante la IA, generar beneficios económicos y sociales, y asegurar un acceso equitativo a esta tecnología transformadora.

Estructurado bajo el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), se espera que el proyecto suponga una inversión de hasta 25.000 millones de dólares a plena escala. Esta cifra ubica a Stargate Argentina como una de las iniciativas tecnológicas y de infraestructura energética más grandes en la historia del país y uno de los proyectos más trascendentales de OpenAI fuera del territorio norteamericano.

La capacidad proyectada para Stargate Argentina podría llegar hasta los 500 MW de energía y Sur Energy liderará la implementación de toda la infraestructura. Su tarea, según detallaron, es asegurar que el ecosistema del centro de datos se alimente de fuentes seguras, eficientes y sostenibles.

El acuerdo anunciado hoy en Argentina se enmarca dentro del programa Stargate, una iniciativa global de OpenAI para crear infraestructura de IA soberana en distintos países. Ya existen precedentes de acuerdos con gobiernos de países líderes como Reino Unido, Alemania, Noruega, Japón y Corea del Sur. Argentina será el primer país de América Latina en sumarse a esta red.

Los socios enfatizaron la trascendencia estratégica de esta alianza para la nación. Sam Altman, CEO de OpenAI, puso el foco en que el alcance del hito es superior a la mera infraestructura. Se trata de poner la inteligencia artificial "en manos de la gente de toda la Argentina", remarcó. Emiliano Kargieman, socio de Sur Energy, afirmó por su parte que el proyecto es una oportunidad histórica. Según él, se combina el potencial de Argentina en energías renovables con el desarrollo de infraestructura crítica para la inteligencia artificial a escala mundial.

Según detalló Infobae, se prevé que la primera parte del data center comience a desarrollarse el año próximo y esté terminada a fines de 2026. Sur Energy será la encargada de financiar el proyecto, junto a un socio que es proveedor de desarrollos en la nube.


Temas JapónReino UnidoLatinoaméricaNoruegaCorea del SurEstados UnidosArgentinaChatGPT
