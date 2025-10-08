Cuánto cuesta el iPhone 16 en Argentina con precio actualizado en octubre 2025

Precio actualizado en octubre de 2025

Según los últimos datos, la versión de 128 GB del iPhone 16 tiene un precio estimado de $2.000.100 en Argentina, aunque este valor puede variar según el comercio y la forma de pago elegida. Este precio lo sitúa muy por encima de otros celulares de gama alta, consolidándolo como el dispositivo más caro del mercado.