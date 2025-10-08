Cuánto cuesta el iPhone 16 en Argentina con precio actualizado en octubre 2025

El iPhone 16 se posiciona como el celular más caro del mercado local. Con mejoras en rendimiento, cámaras y funciones de inteligencia artificial, el nuevo dispositivo de Apple no solo marca tendencia tecnológica, sino que también genera un fuerte impacto en los bolsillos de quienes quieren adquirirlo.
Precio actualizado en octubre de 2025
Según los últimos datos, la versión de 128 GB del iPhone 16 tiene un precio estimado de $2.000.100 en Argentina, aunque este valor puede variar según el comercio y la forma de pago elegida. Este precio lo sitúa muy por encima de otros celulares de gama alta, consolidándolo como el dispositivo más caro del mercado.
¿Por qué el iPhone 16 es tan caro?
El elevado precio del iPhone 16 se explica por sus múltiples mejoras tecnológicas:
Rendimiento superior: el chip A18 Bionic incluye CPU de 6 núcleos y GPU de 5 núcleos, optimizado para aplicaciones exigentes y juegos pesados.
Mayor memoria RAM: con 8 GB de RAM, la multitarea es más fluida y el sistema iOS 18 potencia funciones de inteligencia artificial.
Cámaras profesionales: cámara principal de 48 MP, ultra gran angular de 12 MP, teleobjetivo 2x y grabación en 4K Dolby Vision a 60 fps.
Pantalla de lujo: Super Retina XDR OLED de 6,1 pulgadas, con brillo, contraste y colores que elevan la experiencia visual.
Estas características hacen que el iPhone 16 funcione como un dispositivo multifuncional, capaz de reemplazar cámaras profesionales, consolas portátiles y algunas computadoras para usos específicos.
Diseño y colores renovados
Apple mantuvo su estética minimalista, con cuerpo de aluminio y parte trasera de vidrio en varios colores: negro, blanco, rosa, verde azulado y ultramarino, este último tendencia entre los usuarios. El diseño es delgado, elegante y pensado para un manejo cómodo con una sola mano.
Apple Intelligence: la nueva era del iPhone
Con iOS 18, Apple introdujo Apple Intelligence, un conjunto de herramientas de inteligencia artificial que potencia al iPhone 16:
Siri mejorado: más rápido y con mejor comprensión contextual.
Edición avanzada de fotos y videos: IA que automatiza ajustes y logra resultados profesionales.
Notificaciones inteligentes: prioriza mensajes y alertas según relevancia, evitando distracciones.
¿Vale la pena pagar $2 millones por un iPhone 16?
Depende del uso que cada persona le dé al celular. Para quienes buscan alto rendimiento, cámaras profesionales y funciones de inteligencia artificial, el iPhone 16 ofrece todo en un solo dispositivo. Sin embargo, su precio lo ubica claramente en el segmento premium, inaccesible para quienes necesitan un celular solo para tareas básicas.
El iPhone 16 no solo es un símbolo de innovación, sino también de exclusividad: para los fanáticos de Apple, tenerlo significa acceder a lo último en tecnología móvil, aunque implique un costo elevado.