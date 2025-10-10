Lo que todos esperaban: los titanes del streaming que se unieron para hacer algo juntos

“Ya estoy grande para el streaming, no lo voy a hacer más”, dijo en un principio, para después reconocer que había pensado transmitir algunos programas especiales, sin transformarlo en una constante de su día a día. “Me parece que hay una edad en la que en el streaming ya no hay que estar”, asumió en una declaración que muchos de los seguidores que vieron el programa interpretaron como una indirecta para Marcelo Tinelli, que hace poco empezó a hacer sus transmisiones.