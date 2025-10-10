Secciones
Lo que todos esperaban: los titanes del streaming que se unieron para hacer algo juntos

Pergolini confesó en el programa de Occhiato estar de salida del mundo del streaming. A sus 61 años, reconoció sentirse grande para el público que consume el formato en la actualidad.

Hace 1 Hs

La guerra entre Nicolás Occhiato y Mario Pergolini por las visualizaciones en el streaming parece haber llegado a su fin. Después de algunos desencuentros originados por las críticas del creador de Vorterix, el equipo de LuzuTV, la productora de Occhiato, logró reunirlos en una transmisión sin precedentes y todo apunta a que fue responsabilidad del recientemente incorporado a “Nadie Dice Nada”, Martín Garabal.

La mañana del viernes, el feriado cortó con la transmisión habitual de LuzuTV. Además, los conductores de "Nadie Dice Nada", el progrmaa de streaming, se encuentran en Tucumán, donde tienen tres shows pendientes para este fin de semana. En lugar de la carta fuerte matutina del canal de streaming, Garabal propuso transmitir un “Edición Especial”, un nuevo programa que lo tendrá al frente.

Para el primer encuentro, sorprendió poniendo en vivo nada más y nada menos que a Pergolini junto con Occhiato. En el vivo se habló de todo un poco: del fin de la enemistad, de los números del streaming, del futuro de Vorterix y de la posibilidad de desarrollar contenido juntos.

Mario Pergolini se aleja del streaming

Con la creación de Vorterix, Pergolini se convirtió en el pionero del streaming. Aunque reconoció que su mérito estuvo en haber empezado a transmitir en vivo los programas de radio, también le adjudicó a Occhiato haber sido el primero en empezar directamente desde el streaming, sin haber pasado por radio antes. La diferencia de tiempos con que empezaron ubicó al conductor de “Otro día perdido” en una posición de maestro, desde la que reclamó y remarcó errores durante meses.

Pero en “Edición Especial” el desencuentro terminó y Pergolini le pasó el mando a Occhiato. Consultado sobre la posibilidad de regresar a la programación habitual en Vorterix, reconoció estar en un plan de distanciamiento, lo que sorprendió al mundo de las transmisiones y hasta a él mismo.

“Ya estoy grande para el streaming, no lo voy a hacer más”, dijo en un principio, para después reconocer que había pensado transmitir algunos programas especiales, sin transformarlo en una constante de su día a día. “Me parece que hay una edad en la que en el streaming ya no hay que estar”, asumió en una declaración que muchos de los seguidores que vieron el programa interpretaron como una indirecta para Marcelo Tinelli, que hace poco empezó a hacer sus transmisiones.

“En vivo creo que ya no voy a estar más”, soltó Pergolini como una primicia. “Yo creo que el streaming se volvió muy joven y todavía no nació un streaming para gente a la que yo le pueda hablar un poco más”, detalló más tarde. Para el conductor, su público ideal debería estar por encima de los 40 años, cosa que no sucede con el público que más consume el nuevo formato hoy en día.

“No sé si me gustaría estar solo charlando, se me acabó ya eso. Quiero hacer otra cosa y sí voy a hacer algo especial”, anticipó, a la vez que reconoció no poder creer haber estado dando semejante primicia en LuzuTV, productora con la que estuvo enemistado durante más de un año.

