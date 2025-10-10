“Nadie Dice Nada” ya llegó a Tucumán y dará tres shows con entradas agotadas

¿Qué pasará con la final de “La Voz Argentina”?

“La Voz Argentina” se convirtió en el caballito de batalla de Telefé en el prime time. Es que los números de rating que logró el reality representaron un gran un éxito para el canal. Aún sin haber finalizado la competencia de talentos, Telefe ya anunció su próxima apuesta: el regreso de “Masterchef Celebrity”. Pero la gran final del certamen de canto estaba anunciado para este domingo, día que el conductor, Nicolás Occhiato, tiene una presentación en Tucumán, en el Teatro Mercedes Sosa.