Secciones
EspectáculosFamosos

“Nadie Dice Nada” ya llegó a Tucumán y dará tres shows con entradas agotadas

Los streamers de “Nadie Dice Nada” ya están en Tucumán y agotaron entradas para tres presentaciones.

“Nadie Dice Nada” ya llegó a Tucumán y dará tres shows con entradas agotadas
Hace 1 Hs

Desde este jueves a la noche, la producción de “Nadie Dice Nada” está ultimando detalles para la tirada de shows que darán este fin de semana en Tucumán. Con un anticipo de poco más de un mes, el canal de streaming Luzu TV anunció su llegada a la provincia y las entradas de los dos primeros shows se agotaron en apenas unos minutos.

"Nadie Dice Nada" anuncia una función en el teatro Gran Rex: ¿cuánto cuestan las entradas?

Nadie Dice Nada anuncia una función en el teatro Gran Rex: ¿cuánto cuestan las entradas?

Aunque figuras como el “Pulpo” Díaz, uno de los productores con más años en el programa, llegaron antes que el resto, Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo y Martín Garabal aterrizaron en Tucumán recién anoche, en las primeras horas del viernes. En sus historias de Instagram publicaron algo de lo que fue el viaje en avión.

¿Qué pasará con la final de “La Voz Argentina”?

“La Voz Argentina” se convirtió en el caballito de batalla de Telefé en el prime time. Es que los números de rating que logró el reality representaron un gran un éxito para el canal. Aún sin haber finalizado la competencia de talentos, Telefe ya anunció su próxima apuesta: el regreso de “Masterchef Celebrity”. Pero la gran final del certamen de canto estaba anunciado para este domingo, día que el conductor, Nicolás Occhiato, tiene una presentación en Tucumán, en el Teatro Mercedes Sosa.

Aunque se había previsto que este domingo se descubriera quién será el gran ganador de la edición, Telefe parece tener otros planes. En primer lugar, se desconoce si los últimos episodios se transmitirán en vivo o grabados. Pero las votaciones que se abrieron para dar lugar a la participación del público llevan a pensar que al menos una parte de la final debería transmitirse en vivo.

Tal vez por eso, y por el estreno de “Masterchef Celebrity” el lunes, el canal de las pelotas decidió dividir la final en dos partes y reprogramar la última emisión. El gran desenlace de “La Voz Argentina” se transmitirá tanto el domingo desde las 22.15, como el lunes 13 desde las 21.30. Luego, aprovechando la tirada del rating, se lanzará el primer capítulo del certamen de cocina, con Wanda Nara como conductora.

Temas TucumánNicolás Occhiato
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU
1

Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo
2

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo

La avenida del Centenario que nunca se terminó
3

La avenida del Centenario que nunca se terminó

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado
4

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado

Caso Alberdi: los procesados apelarán la decisión de la Justicia Federal
5

Caso Alberdi: los procesados apelarán la decisión de la Justicia Federal

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú
6

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú

Más Noticias
Cambio brusco del clima en Argentina: hay alerta por tormentas y vientos fuertes en varias provincias

Cambio brusco del clima en Argentina: hay alerta por tormentas y vientos fuertes en varias provincias

El té que rejuvenece y fortalece la memoria: descubrí sus sorprendentes beneficios

El té que rejuvenece y fortalece la memoria: descubrí sus sorprendentes beneficios

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

El Petiso David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

El "Petiso" David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio

“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio

El Gobierno ofrece una recompensa de $20 millones por datos que ayuden a capturar a “El Petiso David”

El Gobierno ofrece una recompensa de $20 millones por datos que ayuden a capturar a “El Petiso David”

Así luce el hijo de Ricardo Fort a los 21 años: el impactante cambio físico de Felipe

Así luce el hijo de Ricardo Fort a los 21 años: el impactante cambio físico de Felipe

Comentarios