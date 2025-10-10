“Nadie Dice Nada” ya llegó a Tucumán y dará tres shows con entradas agotadas

Desde este jueves a la noche, la producción de “Nadie Dice Nada” está ultimando detalles para la tirada de shows que darán este fin de semana en Tucumán. Con un anticipo de poco más de un mes, el canal de streaming Luzu TV anunció su llegada a la provincia y las entradas de los dos primeros shows se agotaron en apenas unos minutos.
Aunque figuras como el “Pulpo” Díaz, uno de los productores con más años en el programa, llegaron antes que el resto, Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo y Martín Garabal aterrizaron en Tucumán recién anoche, en las primeras horas del viernes. En sus historias de Instagram publicaron algo de lo que fue el viaje en avión.
¿Qué pasará con la final de “La Voz Argentina”?
“La Voz Argentina” se convirtió en el caballito de batalla de Telefé en el prime time. Es que los números de rating que logró el reality representaron un gran un éxito para el canal. Aún sin haber finalizado la competencia de talentos, Telefe ya anunció su próxima apuesta: el regreso de “Masterchef Celebrity”. Pero la gran final del certamen de canto estaba anunciado para este domingo, día que el conductor, Nicolás Occhiato, tiene una presentación en Tucumán, en el Teatro Mercedes Sosa.
Aunque se había previsto que este domingo se descubriera quién será el gran ganador de la edición, Telefe parece tener otros planes. En primer lugar, se desconoce si los últimos episodios se transmitirán en vivo o grabados. Pero las votaciones que se abrieron para dar lugar a la participación del público llevan a pensar que al menos una parte de la final debería transmitirse en vivo.
Tal vez por eso, y por el estreno de “Masterchef Celebrity” el lunes, el canal de las pelotas decidió dividir la final en dos partes y reprogramar la última emisión. El gran desenlace de “La Voz Argentina” se transmitirá tanto el domingo desde las 22.15, como el lunes 13 desde las 21.30. Luego, aprovechando la tirada del rating, se lanzará el primer capítulo del certamen de cocina, con Wanda Nara como conductora.