Dos equipos universitarios argentinos se clasificaron para el Mundial de Petróleo 2025

En la instancia regional, los estudiantes de la UBA obtuvieron el segundo puesto y los del ITBA se quedaron con el cuarto lugar, lo que les dio el pase directo a la final internacional. El torneo reunió a equipos de toda América Latina y el Caribe, con la Universidad Federal de Río de Janeiro y la Universidad del Estado de Santa Catarina completando el podio. En la tabla también se destacó la Universidad Nacional del Comahue, que alcanzó el séptimo puesto.