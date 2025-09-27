Dos equipos universitarios argentinos se clasificaron para el Mundial de Petróleo 2025

La pasión por el conocimiento llevó a estudiantes argentinos a lograr un nuevo hito académico. Dos equipos universitarios, uno de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y otro del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), ganaron un lugar en el Mundial de Petróleo 2025 (PetroBowl), que se celebrará en Houston, Estados Unidos. La clasificación se definió tras brillar en la competencia regional de Río de Janeiro, donde estos competidores argentinos quedaron entre los mejores participantes de América Latina.
Por primera vez dos equipos argentinos lograron clasificarse al Mundial de Petróleo. El año pasado el país había conseguido su debut en la competencia internacional, pero sólo un estudiante de un grupo de cinco alcanzó la final. Este certamen se realiza desde 2002 y, desde 2015, funciona a nivel global con instancias clasificatorias regionales.
En la instancia regional, los estudiantes de la UBA obtuvieron el segundo puesto y los del ITBA se quedaron con el cuarto lugar, lo que les dio el pase directo a la final internacional. El torneo reunió a equipos de toda América Latina y el Caribe, con la Universidad Federal de Río de Janeiro y la Universidad del Estado de Santa Catarina completando el podio. En la tabla también se destacó la Universidad Nacional del Comahue, que alcanzó el séptimo puesto.
El PetroBowl es un certamen que combina rapidez mental y conocimiento técnico. El formato es de preguntas y respuestas, similar a los juegos de trivia televisivos, donde cada acierto suma puntos y cada error resta. Los temas abarcan desde la exploración y la producción de hidrocarburos hasta energías renovables y nuevas tecnologías aplicadas a la industria. La dinámica exige precisión, agilidad y mucho trabajo en equipo.
De Buenos Aires a Houston
Los equipos argentinos se preparan ahora para enfrentar a universidades de Medio Oriente, Europa y Estados Unidos. El desafío es enorme: competirán contra instituciones con larga tradición en ingeniería petrolera, pero la confianza está intacta. Con prácticas semanales, simulacros de rondas y un entrenamiento más intenso, los estudiantes afinan sus conocimientos técnicos y estratégicos de cara al encuentro.
El 20 de octubre, en el Centro de Convenciones George R. Brown de Houston, 32 equipos finalistas se medirán frente a referencias de la industria energética. Más que una competencia, será también una plataforma para el aprendizaje y el networking, que puede abrir puertas a oportunidades profesionales y a un intercambio cultural invaluable.
Que la UBA y el ITBA representen al país en un torneo de estas características confirma una vez más el valor del talento argentino. Los estudiantes viajarán a los Estados Unidos con la responsabilidad de mostrar la calidad de la formación universitaria nacional y el entusiasmo de una generación dispuesta a dejar huella en las competencias que la ponen a prueba.