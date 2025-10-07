Estudiantes investigaron la huella de carbono de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología

En el marco de la asignatura Indicadores de Sustentabilidad de Productos, Procesos y Servicios, estudiantes de Ingeniería Química e Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (Facet-UNT) llevaron adelante el primer cálculo de la huella de carbono institucional de la facultad.
Los estudiantes relevaron información primaria y secundaria, que incluyó encuestas a estudiantes, docentes y no docentes sobre sus hábitos de transporte, registros de consumo eléctrico institucional y estimaciones del uso de papel en librerías, oficinas y espacios académicos.
Los resultados reflejan que, durante 2024, la Facet generó 1.907 toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO₂eq). De ese total, el transporte representó el 69% de las emisiones; el consumo eléctrico, el 29%; y el uso de papel, el 2%. Asimismo, el arbolado de la Quinta Agronómica, donde se emplaza la facultad, permitió compensar 30,6 tCO₂eq, poniendo en valor la función ambiental de los espacios verdes universitarios.