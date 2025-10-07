Estudiantes investigaron la huella de carbono de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología

Los resultados reflejan que, durante 2024, la Facet generó 1.907 toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO₂eq). De ese total, el transporte representó el 69% de las emisiones; el consumo eléctrico, el 29%; y el uso de papel, el 2%. Asimismo, el arbolado de la Quinta Agronómica, donde se emplaza la facultad, permitió compensar 30,6 tCO₂eq, poniendo en valor la función ambiental de los espacios verdes universitarios.