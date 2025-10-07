Secciones
SociedadEducación

Estudiantes investigaron la huella de carbono de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología
Estudiantes investigaron la huella de carbono de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología
Hace 3 Hs

En el marco de la asignatura Indicadores de Sustentabilidad de Productos, Procesos y Servicios, estudiantes de Ingeniería Química e Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (Facet-UNT) llevaron adelante el primer cálculo de la huella de carbono institucional de la facultad. 

Los estudiantes relevaron información primaria y secundaria, que incluyó encuestas a estudiantes, docentes y no docentes sobre sus hábitos de transporte, registros de consumo eléctrico institucional y estimaciones del uso de papel en librerías, oficinas y espacios académicos. 

Los resultados reflejan que, durante 2024, la Facet generó 1.907 toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO₂eq). De ese total, el transporte representó el 69% de las emisiones; el consumo eléctrico, el 29%; y el uso de papel, el 2%. Asimismo, el arbolado de la Quinta Agronómica, donde se emplaza la facultad, permitió compensar 30,6 tCO₂eq, poniendo en valor la función ambiental de los espacios verdes universitarios.

Temas Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Un alumno ciego de la UTN está a puntos de recibirse gracias a la ayuda de su mamá

Un alumno ciego de la UTN está a puntos de recibirse gracias a la ayuda de su mamá

¿Cuáles son los criterios de los padres a la hora de buscar el colegio de sus hijos? Siento que es más difícil que elegir casa

¿Cuáles son los criterios de los padres a la hora de buscar el colegio de sus hijos? "Siento que es más difícil que elegir casa"

El Gobierno de Irlanda ofrece becas de estudio de hasta 34.000 euros anuales

El Gobierno de Irlanda ofrece becas de estudio de hasta 34.000 euros anuales

Partió el primer contingente de ganadores tucumanos a la Feria Nacional de Ciencias en Misiones

Partió el primer contingente de ganadores tucumanos a la Feria Nacional de Ciencias en Misiones

Lo más popular
En medio de tensión, finalmente los magistrados votarán hoy en dos sedes
1

En medio de tensión, finalmente los magistrados votarán hoy en dos sedes

Gastronomía e inclusión: La cocina permite transformar productos, pero también transforma personas
2

Gastronomía e inclusión: "La cocina permite transformar productos, pero también transforma personas"

Pablo Toledo, podio en los 21K LA GACETA: “El norte tiene una energía única”
3

Pablo Toledo, podio en los 21K LA GACETA: “El norte tiene una energía única”

Efemérides del lunes 6 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
4

Efemérides del lunes 6 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

5

El parque Prebisch, nuevo pulmón verde en Tucumán

6

Cartas de lectores: persona no vidente

Más Noticias
Efemérides del martes 7 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del martes 7 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Hympresionante guapeó y logró un gran triunfo en el especial San Miguel

Hympresionante guapeó y logró un gran triunfo en el especial "San Miguel"

Expectativas de un tipo de cambio más elevado tras las elecciones

Expectativas de un tipo de cambio más elevado tras las elecciones

La nueva red social de OpenAI promete dominar el algoritmo de la fantasía

La nueva red social de OpenAI promete dominar el algoritmo de la fantasía

Recuerdos fotográficos: 1987. “No se reciben bonos” para cargar combustible

Recuerdos fotográficos: 1987. “No se reciben bonos” para cargar combustible

El intransigente Netanyahu

El intransigente Netanyahu

En medio de tensión, finalmente los magistrados votarán hoy en dos sedes

En medio de tensión, finalmente los magistrados votarán hoy en dos sedes

Comentarios