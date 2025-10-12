El Cerpacu cumple 40 años, y lo celebra con una fiesta cultural en Filosofía y Letras

El Centro de Referencia para la Investigación, Promoción y Asistencia de la Cultura (Cerpacu) celebra este año su 40° aniversario, y lo hará con una jornada abierta a toda la comunidad universitaria. El encuentro se realizará este martes 21 de octubre, de 9 a 14.30, en el Espacio Cultural de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).
Creado en 1985, el Cerpacu se convirtió en un espacio clave para el rescate, la promoción y la producción de prácticas culturales vinculadas con la identidad y la memoria popular. Cuatro décadas después, el Instituto sigue sosteniendo su compromiso con el territorio, los saberes locales y la formación universitaria desde una perspectiva participativa.
Una jornada con historia, arte y comunidad
El programa del aniversario comenzará con el descubrimiento de una placa conmemorativa en la oficina del Instituto. Luego habrá un recorrido con cajas copleras y un llamamiento con erkes a cargo de la artista Paola Tiseira y el Grupo Kimsajuy.
A lo largo de la mañana se desarrollarán números musicales, lecturas poéticas y diálogos entre figuras del ámbito académico y cultural. Entre los momentos destacados se incluyen las palabras del decano de la Facultad, Sergio Robin, y de la fundadora del Cerpacu, Josefina Racedo, quien compartirá un video sobre los inicios del proyecto.
También participarán Delfín Gerónimo, José Carrazano y Candelaria Rojas Paz, en un intercambio sobre la relación entre universidad, territorio y cultura popular.
Reconocimientos y cierre musical
La jornada continuará con presentaciones artísticas de Nancy Pedro y Luciano Aragón, seguidas por un espacio dedicado al trabajo territorial, donde docentes e investigadores compartirán sus experiencias con comunidades locales.
Las intervenciones de Olga Sulca y de Lucila Galíndez aportarán una mirada histórica sobre el recorrido del Instituto, que a lo largo de estos años promovió la inclusión de la cultura como herramienta de transformación social.
El evento finalizará con un ágape, la entrega de reconocimientos, y un cierre musical con Paola Tiseira y Constanza Canals Salvatierra. Además, habrá un espacio de lectura de poesías, con obras de Candelaria Rojas Paz, Zulma Segura y Estefanía Carrasco.
El Cerpacu invita a toda la comunidad a participar de este homenaje colectivo que celebra cuarenta años de compromiso, arte y memoria compartida dentro de la Universidad Nacional de Tucumán.