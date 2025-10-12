El Cerpacu cumple 40 años, y lo celebra con una fiesta cultural en Filosofía y Letras

El Centro de Referencia para la Investigación, Promoción y Asistencia de la Cultura (Cerpacu) celebra este año su 40° aniversario, y lo hará con una jornada abierta a toda la comunidad universitaria. El encuentro se realizará este martes 21 de octubre, de 9 a 14.30, en el Espacio Cultural de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).