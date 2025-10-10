Mundial Sub-20 Chile 2025: así se juegan los cuartos de final con duelos de alto nivel

La selección de las barras y las estrellas, cuya mejor participación en un Mundial Sub-20 ha sido un cuarto lugar en Arabia Saudita 1989, goleó 3-0 a Italia sin mayores apuros, mientras que los africanos, cuartos en la cita de Países Bajos 2005 y que en la cita chilena venció a España y Brasil en la fase de grupos, dieron cuenta 2-1 de Corea del Sur sin mayores problemas.