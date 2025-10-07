Argentina tiene un duro desafío en el Mundial Sub 20

La “Albiceleste” no sólo destacó por sus resultados, sino también por el funcionamiento. Alejo Sarco, autor de tres goles, se consolidó como una de las figuras ofensivas, mientras que Maher Carrizo se transformó en el motor creativo, con 11 pases clave que lo ubican como el futbolista con mayor generación de juego en lo que va del Mundial. El equipo de Placente combina intensidad, precisión y frescura, respaldado por un grupo que se conoce desde los torneos juveniles de 2023 y 2024. El duelo ante Nigeria traerá recuerdos y desafíos. Será el tercer enfrentamiento entre ambos seleccionados en un Mundial Sub 20, con antecedentes que marcan dos caras de una misma historia. El primero fue en la final de 2005 en Países Bajos, cuando dos goles de Lionel Messi le dieron el título a Argentina. El más reciente fue hace dos años, en el Mundial de 2023, cuando las “Súper Águilas” eliminaron al conjunto nacional en los octavos de final disputados en San Juan, al imponerse 2 a 0.