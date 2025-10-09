Un informe del MIT advierte sobre el impacto de los chatbots en la capacidad de análisis

Un desafío en las aulas

El informe apunta directamente a la educación. En el aula, la presencia de chatbots cambia los hábitos de estudio y obliga a los docentes a replantear sus estrategias. Ya no alcanza con prohibir o restringir estas herramientas: el desafío es enseñar a usarlas de manera responsable, como complemento de la investigación y no como sustituto.