Atlético Tucumán recupera una pieza clave: Mateo Bajamich recibió el alta y apunta a ser titular ante Instituto

Un regreso que reabre el debate táctico

Con la vuelta de Bajamich, Pusineri deberá reconfigurar el ataque. Una de las opciones es mantener a Ramiro Ruiz Rodríguez en el once, lo que implicaría desplazarlo hacia una de las bandas y resignar un volante en el mediocampo. La otra alternativa sería dejarlo en el banco, para conservar el esquema habitual y aprovechar a Bajamich como referencia más adelantada.