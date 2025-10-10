Atlético Tucumán recupera una pieza clave: Mateo Bajamich recibió el alta y apunta a ser titular ante Instituto

Lucas Pusineri recupera una pieza clave para el duelo del domingo ante Instituto, en Córdoba. Mateo Bajamich recibió el alta médica en la última práctica y se perfila para volver a la titularidad en Atlético, luego de haberse perdido el encuentro frente a Platense por una molestia muscular.
El atacante cordobés se entrenó con normalidad y completó todos los ejercicios junto al resto del plantel, dejando atrás las molestias que lo habían marginado del equipo en la fecha anterior. Su regreso representa una noticia alentadora para el cuerpo técnico, ya que Bajamich es una de las principales cartas ofensivas del "Decano".
Un regreso que reabre el debate táctico
Con la vuelta de Bajamich, Pusineri deberá reconfigurar el ataque. Una de las opciones es mantener a Ramiro Ruiz Rodríguez en el once, lo que implicaría desplazarlo hacia una de las bandas y resignar un volante en el mediocampo. La otra alternativa sería dejarlo en el banco, para conservar el esquema habitual y aprovechar a Bajamich como referencia más adelantada.
La decisión final se tomará en las próximas horas, aunque todo indica que el cordobés volverá desde el inicio en el partido que Atlético afrontará el domingo a las 16.45 en Alta Córdoba, buscando sumar puntos clave en la recta final del torneo Clausura.
Gálvez, en etapa final de recuperación
Por otro lado, el juvenil Agustín Gálvez continúa con su proceso de recuperación y recién estaría disponible la próxima semana. El cuerpo técnico no quiere apurar los plazos para evitar recaídas, por lo que su regreso se proyecta de manera gradual.
Con Bajamich nuevamente a disposición, Pusineri recupera velocidad, desequilibrio y gol en la ofensiva. El retorno del delantero llega en el momento justo, cuando Atlético necesita reafirmar su funcionamiento y sostener el buen impulso que mostró en sus últimas presentaciones.