Quién es Yael Falcón Pérez, el polémico árbitro que dirigirá el partido entre Instituto y Atlético Tucumán

Aquella noche, sus decisiones generaron malestar en el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo, especialmente por la expulsión de Juan Carlos Portillo, el gol anulado a Miguel Ángel Borja y varias jugadas discutidas a lo largo del partido. El propio Gallardo, molesto tras el encuentro, expresó: “No voy a hablar puntualmente del arbitraje de esta noche. Prefiero ser cauto, pero hay que adaptarse al sistema. Muchos callan, otros alzan la voz, pero el sistema está así.”