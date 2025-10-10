Quién es Yael Falcón Pérez, el polémico árbitro que dirigirá el partido entre Instituto y Atlético Tucumán

La AFA confirmó que Yael Falcón Pérez será el árbitro principal del partido entre Instituto y Atlético, correspondiente a la próxima fecha del Torneo Clausura. El encuentro se disputará el domingo a las 16.45 en el estadio Juan Domingo Perón, de Alta Córdoba.
Falcón Pérez estará acompañado por Damián Espinoza y Marcos Horticolou como asistentes, mientras que Francisco Acosta será el cuarto árbitro. En tanto, en Ezeiza, el VAR estará a cargo de Adrián Franklin y el AVAR será Joaquín Gil.
Antecedentes con Instituto y Atlético Tucumán
El árbitro bonaerense ya dirigió a Atlético Tucumán en nueve oportunidades, con un saldo equilibrado para el conjunto tucumano: tres victorias, cuatro empates y dos derrotas. La última vez que lo tuvo como juez fue el 11 de noviembre de 2023, cuando el “Decano” venció 2 a 1 a Gimnasia de La Plata en el Bosque.
Por el lado de Instituto, los números no son tan favorables. En ocho partidos bajo el arbitraje de Falcón Pérez, el equipo cordobés ganó una sola vez, empató dos y perdió cinco. Su último antecedente fue el 22 de febrero de este año, en la derrota 2 a 0 frente a Independiente, en Avellaneda.
Un árbitro bajo cuestionamientos
La designación de Yael Falcón Pérez vuelve a poner su nombre en el centro de la escena luego del polémico arbitraje que protagonizó en la derrota de River ante Rosario Central por 2 a 1, en el Gigante de Arroyito.
Aquella noche, sus decisiones generaron malestar en el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo, especialmente por la expulsión de Juan Carlos Portillo, el gol anulado a Miguel Ángel Borja y varias jugadas discutidas a lo largo del partido. El propio Gallardo, molesto tras el encuentro, expresó: “No voy a hablar puntualmente del arbitraje de esta noche. Prefiero ser cauto, pero hay que adaptarse al sistema. Muchos callan, otros alzan la voz, pero el sistema está así.”
El clima de tensión continuó en el entretiempo, cuando Hernán Buján, uno de los ayudantes del entrenador, tuvo un cruce con Falcón Pérez, lo que derivó en un informe elevado al Tribunal de Disciplina de la AFA. Todo indica que Buján no podrá estar en el banco el próximo fin de semana ante Sarmiento.
Entre los jugadores de River también hubo reclamos. Lucas Martínez Quarta resumió el enojo general: “Las faltas mínimas las cobraron para ellos, se hizo muy cortado. Lamentablemente fue así.”