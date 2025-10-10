Franco Colapinto alcanzó las 1.088 vueltas en la Fórmula 1 y ya es el cuarto argentino con más giros en la historia

Franco Colapinto continúa dejando su marca en la Fórmula 1. El piloto de Alpine, nacido en Pilar, alcanzó una estadística que lo ubica entre los argentinos más destacados de la historia de la categoría. Según un ranking oficial publicado por la F1, Colapinto se convirtió en el cuarto argentino con más vueltas completadas en Grandes Premios.