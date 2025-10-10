Franco Colapinto alcanzó las 1.088 vueltas en la Fórmula 1 y ya es el cuarto argentino con más giros en la historia

Franco Colapinto continúa dejando su marca en la Fórmula 1. El piloto de Alpine, nacido en Pilar, alcanzó una estadística que lo ubica entre los argentinos más destacados de la historia de la categoría. Según un ranking oficial publicado por la F1, Colapinto se convirtió en el cuarto argentino con más vueltas completadas en Grandes Premios.
A los 22 años, el joven corredor ya suma 1.088 giros en 20 carreras disputadas, y superó recientemente la barrera de las mil vueltas, un registro que muy pocos pilotos argentinos lograron en la máxima categoría. Su última participación fue en el Gran Premio de Singapur, donde finalizó en la posición 16°.
Un lugar entre las leyendas
El logro de Colapinto lo posiciona justo detrás de tres gigantes del automovilismo argentino: Carlos Reutemann, Juan Manuel Fangio y José Froilán González.
Reutemann encabeza la lista con 6.986 vueltas completadas a lo largo de 146 Grandes Premios entre 1972 y 1982. Fangio, múltiple campeón mundial, acumula 3.022 vueltas, mientras que Froilán González -el primer argentino en ganar una carrera de Fórmula 1, en Gran Bretaña 1951- registró 1.296.
Colapinto quedó muy cerca de alcanzar a este último, una meta que podría lograr antes del cierre de la temporada si mantiene su ritmo actual.
Por encima de otras figuras nacionales
El piloto de Pilar ya superó en cantidad de giros a varios nombres emblemáticos del automovilismo argentino. Entre ellos se encuentran Gastón Mazzacane y Roberto Mieres (ambos con 790 vueltas), Esteban Tuero (613), Carlos Menditeguy (517) y Onofre Marimón (458).
Esa comparación resalta la constancia y la evolución de Colapinto en sus primeras 20 carreras dentro de la elite del automovilismo mundial.
Próxima carrera: el Gran Premio de Estados Unidos
Mientras Alpine define su alineación para la próxima temporada, Colapinto se prepara para su siguiente presentación en el Gran Premio de Estados Unidos, que se correrá el domingo 19 de octubre a las 16 en el circuito de Austin, Texas.
Con cada competencia, Franco Colapinto consolida su lugar entre los grandes nombres del deporte motor argentino. Su progreso constante y su madurez al volante lo convierten en una de las mayores promesas del automovilismo nacional y en un representante que ya empieza a escribir su propia historia en la Fórmula 1.