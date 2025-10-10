Secciones
DeportesMotores

Franco Colapinto alcanzó las 1.088 vueltas en la Fórmula 1 y ya es el cuarto argentino con más giros en la historia

El piloto de Alpine superó la barrera de las mil vueltas y se metió en el top 5 histórico de la F1 entre los argentinos. Solo lo superan Reutemann, Fangio y Froilán González. Su próxima carrera será en Austin.

Franco Colapinto llegó a las 1088 vueltas en la Fórmula 1 Franco Colapinto llegó a las 1088 vueltas en la Fórmula 1
Hace 1 Hs

Franco Colapinto continúa dejando su marca en la Fórmula 1. El piloto de Alpine, nacido en Pilar, alcanzó una estadística que lo ubica entre los argentinos más destacados de la historia de la categoría. Según un ranking oficial publicado por la F1, Colapinto se convirtió en el cuarto argentino con más vueltas completadas en Grandes Premios.

A los 22 años, el joven corredor ya suma 1.088 giros en 20 carreras disputadas, y superó recientemente la barrera de las mil vueltas, un registro que muy pocos pilotos argentinos lograron en la máxima categoría. Su última participación fue en el Gran Premio de Singapur, donde finalizó en la posición 16°.

Un lugar entre las leyendas

El logro de Colapinto lo posiciona justo detrás de tres gigantes del automovilismo argentino: Carlos Reutemann, Juan Manuel Fangio y José Froilán González.
Reutemann encabeza la lista con 6.986 vueltas completadas a lo largo de 146 Grandes Premios entre 1972 y 1982. Fangio, múltiple campeón mundial, acumula 3.022 vueltas, mientras que Froilán González -el primer argentino en ganar una carrera de Fórmula 1, en Gran Bretaña 1951- registró 1.296.

Colapinto quedó muy cerca de alcanzar a este último, una meta que podría lograr antes del cierre de la temporada si mantiene su ritmo actual.

Por encima de otras figuras nacionales

El piloto de Pilar ya superó en cantidad de giros a varios nombres emblemáticos del automovilismo argentino. Entre ellos se encuentran Gastón Mazzacane y Roberto Mieres (ambos con 790 vueltas), Esteban Tuero (613), Carlos Menditeguy (517) y Onofre Marimón (458).
Esa comparación resalta la constancia y la evolución de Colapinto en sus primeras 20 carreras dentro de la elite del automovilismo mundial.

Próxima carrera: el Gran Premio de Estados Unidos

Mientras Alpine define su alineación para la próxima temporada, Colapinto se prepara para su siguiente presentación en el Gran Premio de Estados Unidos, que se correrá el domingo 19 de octubre a las 16 en el circuito de Austin, Texas.

Con cada competencia, Franco Colapinto consolida su lugar entre los grandes nombres del deporte motor argentino. Su progreso constante y su madurez al volante lo convierten en una de las mayores promesas del automovilismo nacional y en un representante que ya empieza a escribir su propia historia en la Fórmula 1.

Temas Fórmula 1Carlos ReutemannJuan Manuel FangioFranco ColapintoAlpineAlpine F1 Team
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Una largada que deslumbró desde varios ángulos, un error resuelto, un desfile distendido y una salvada, las perlas de Colapinto en Singapur

Una largada que deslumbró desde varios ángulos, un error resuelto, un desfile distendido y una salvada, las perlas de Colapinto en Singapur

“Se pasan”: Carlos Sainz criticó que filmen a las novias en la emisión de la Fórmula 1

“Se pasan”: Carlos Sainz criticó que filmen a las novias en la emisión de la Fórmula 1

Colapinto, tras quedar 18° en Singapur: “Me molestaron mucho, me voy caliente”

Colapinto, tras quedar 18° en Singapur: “Me molestaron mucho, me voy caliente”

Lo más popular
Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU
1

Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo
2

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo

La avenida del Centenario que nunca se terminó
3

La avenida del Centenario que nunca se terminó

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado
4

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú
5

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú

Caso Alberdi: los procesados apelarán la decisión de la Justicia Federal
6

Caso Alberdi: los procesados apelarán la decisión de la Justicia Federal

Más Noticias
Caso Alberdi: los procesados apelarán la decisión de la Justicia Federal

Caso Alberdi: los procesados apelarán la decisión de la Justicia Federal

El gesto desconocido de Miguel Ángel Russo con la familia de un jugador de San Lorenzo que conmovió al fútbol argentino

El gesto desconocido de Miguel Ángel Russo con la familia de un jugador de San Lorenzo que conmovió al fútbol argentino

La decisión de la familia de Miguel Ángel Russo: un último viaje por los lugares que marcaron su vida

La decisión de la familia de Miguel Ángel Russo: un último viaje por los lugares que marcaron su vida

Con mi mujer no: la feroz respuesta de Ángel Di María tras los polémicos comentarios de Toti Pasman

"Con mi mujer no": la feroz respuesta de Ángel Di María tras los polémicos comentarios de Toti Pasman

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo

Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU

Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU

Comentarios