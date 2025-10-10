Alpine lidera el “Campeonato de Destructores”, pero no por Colapinto

El llamado “Campeonato de Destructores” es una clasificación paralela y extraoficial en la Fórmula 1 que mide qué equipos y pilotos más han gastado en daños por accidentes a lo largo de la temporada. Desde que en 2021 se implementó el límite presupuestario de U$S135 millones anuales, cada impacto en la pista se convirtió en algo más que un error deportivo: es un golpe al presupuesto. En una categoría donde los márgenes de desarrollo son tan ajustados, evitar roturas puede ser tan valioso como sumar puntos.
En este particular campeonato, Alpine lidera con claridad. La escudería francesa acumula un total de U$S3.021.000 en daños, el monto más alto entre los diez equipos de la parrilla. Sin embargo, el argentino Franco Colapinto no es el responsable de esa cifra. Su participación en el gasto total apenas llega a U$S405.000, consecuencia de tres incidentes menores durante las clasificaciones de Imola, Silverstone y Azerbaiyán. Quien realmente elevó el número fue su compañero Jack Doohan, que con U$S1.514.000 se ubica quinto en la tabla general de pilotos más costosos. Doohan protagonizó varios accidentes de alto impacto, entre ellos el ocurrido en Suzuka, cuando intentó trasladar una prueba de simulador a la pista real e ingresó a la primera curva con el DRS abierto, lo que derivó en un fuerte golpe contra las barreras. Pierre Gasly, el otro integrante del equipo, tampoco se salvó: figura noveno en la lista con U$S1.102.000 en daños.
En el plano individual, el japonés Yuki Tsunoda, de Red Bull, lidera la tabla con un total de U$S2.179.000. Sus despistes y toques recurrentes lo convirtieron en el piloto más costoso del año, seguido por Lando Norris, Oliver Bearman y Charles Leclerc, quienes completan las primeras posiciones de un ranking en el que no conviene figurar.
En el otro extremo aparece Mercedes, el equipo más prolijo del campeonato. Los de Brackley solo gastaron U$S1.000.000 en reparaciones, cifra que corresponde íntegramente a los incidentes de Kimi Antonelli. Su compañero George Russell, en cambio, ostenta un registro impecable: es el único de los 21 pilotos sin daños registrados, algo excepcional en una temporada tan extensa.
En cuanto al costo de las piezas, los equipos señalan que los elementos más caros de reemplazar son la caja de cambios, que ronda los U$S500.000, el piso del auto, valuado en unos U$S225.000, y la parte delantera -alerón y suspensión-, que puede costar alrededor de U$S125.000. Incluso lo más económico, una goma, se eleva a U$S5.000 por unidad. En la Fórmula 1 moderna, cada centímetro mal calculado puede significar cientos de miles de dólares perdidos.
Clasificación por equipos del "Campeonato de Destructores"
|Puesto
|Equipo
|Costo (U$S)
|1.
|Alpine
|U$S3.021.000
|2.
|Red Bull
|U$S2.596.000
|3.
|Haas
|U$S2.239.000
|4.
|Ferrari
|U$S2.122.000
|5.
|McLaren
|U$S1.990.000
|6.
|Racing Bulls
|U$S1.924.000
|7.
|Aston Martin
|U$S1.452.000
|8.
|Williams
|U$S1.442.000
|9.
|Sauber
|U$S1.261.000
|10.
|Mercedes
|U$S1.000.000
Clasificación por pilotos del "Campeonato de Destructores"
|Puesto
|Piloto (Equipo)
|Costo (U$S)
|1.
|Yuki Tsunoda (Red Bull)
|U$S2.179.000
|2.
|Lando Norris (McLaren)
|U$S1.855.000
|3.
|Oliver Bearman (Haas)
|U$S1.597.000
|4.
|Charles Leclerc (Ferrari)
|U$S1.537.000
|5.
|Jack Doohan (Alpine)
|U$S1.514.000
|6.
|Isack Hadjar (Racing Bulls)
|U$S1.274.000
|7.
|Carlos Sainz Jr. (Williams)
|U$S1.192.000
|8.
|Fernando Alonso (Aston Martin)
|U$S1.127.000
|9.
|Pierre Gasly (Alpine)
|U$S1.102.000
|10.
|Gabriel Bortoleto (Sauber)
|U$S1.044.000
|11.
|Kimi Antonelli (Mercedes)
|U$S1.000.000
|12.
|Liam Lawson (Racing Bulls)
|U$S842.000 (+U$S192.000 en Red Bull)
|13.
|Esteban Ocon (Haas)
|U$S642.000
|14.
|Lewis Hamilton (Ferrari)
|U$S585.000
|15.
|Franco Colapinto (Alpine)
|U$S405.000
|16.
|Lance Stroll (Aston Martin)
|U$S325.000
|17.
|Alexander Albon (Williams)
|U$S250.000
|18.
|Max Verstappen (Red Bull)
|U$S225.000
|19.
|Nico Hulkenberg (Sauber)
|U$S217.000
|20.
|Oscar Piastri (McLaren)
|U$S135.000
|21.
|George Russell (Mercedes)
|Sin gas