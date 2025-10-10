Secciones
DeportesMotores

Alpine lidera el “Campeonato de Destructores”, pero no por Colapinto

La escudería francesa encabeza la tabla de daños en la Fórmula 1, aunque el argentino Franco Colapinto apenas aportó una fracción del gasto. Jack Doohan, su compañero, es el gran responsable del millonario registro.

Alpine, de Franco Colapinto, lidera el ranking de los equipos que más presupuesto gastaron en esta temporada para reparar los monoplazas. Alpine, de Franco Colapinto, lidera el ranking de los equipos que más presupuesto gastaron en esta temporada para reparar los monoplazas.
Hace 15 Min

El llamado “Campeonato de Destructores” es una clasificación paralela y extraoficial en la Fórmula 1 que mide qué equipos y pilotos más han gastado en daños por accidentes a lo largo de la temporada. Desde que en 2021 se implementó el límite presupuestario de U$S135 millones anuales, cada impacto en la pista se convirtió en algo más que un error deportivo: es un golpe al presupuesto. En una categoría donde los márgenes de desarrollo son tan ajustados, evitar roturas puede ser tan valioso como sumar puntos.

En este particular campeonato, Alpine lidera con claridad. La escudería francesa acumula un total de U$S3.021.000 en daños, el monto más alto entre los diez equipos de la parrilla. Sin embargo, el argentino Franco Colapinto no es el responsable de esa cifra. Su participación en el gasto total apenas llega a U$S405.000, consecuencia de tres incidentes menores durante las clasificaciones de Imola, Silverstone y Azerbaiyán. Quien realmente elevó el número fue su compañero Jack Doohan, que con U$S1.514.000 se ubica quinto en la tabla general de pilotos más costosos. Doohan protagonizó varios accidentes de alto impacto, entre ellos el ocurrido en Suzuka, cuando intentó trasladar una prueba de simulador a la pista real e ingresó a la primera curva con el DRS abierto, lo que derivó en un fuerte golpe contra las barreras. Pierre Gasly, el otro integrante del equipo, tampoco se salvó: figura noveno en la lista con U$S1.102.000 en daños.

En el plano individual, el japonés Yuki Tsunoda, de Red Bull, lidera la tabla con un total de U$S2.179.000. Sus despistes y toques recurrentes lo convirtieron en el piloto más costoso del año, seguido por Lando Norris, Oliver Bearman y Charles Leclerc, quienes completan las primeras posiciones de un ranking en el que no conviene figurar.

En el otro extremo aparece Mercedes, el equipo más prolijo del campeonato. Los de Brackley solo gastaron U$S1.000.000 en reparaciones, cifra que corresponde íntegramente a los incidentes de Kimi Antonelli. Su compañero George Russell, en cambio, ostenta un registro impecable: es el único de los 21 pilotos sin daños registrados, algo excepcional en una temporada tan extensa.

En cuanto al costo de las piezas, los equipos señalan que los elementos más caros de reemplazar son la caja de cambios, que ronda los U$S500.000, el piso del auto, valuado en unos U$S225.000, y la parte delantera -alerón y suspensión-, que puede costar alrededor de U$S125.000. Incluso lo más económico, una goma, se eleva a U$S5.000 por unidad. En la Fórmula 1 moderna, cada centímetro mal calculado puede significar cientos de miles de dólares perdidos.

Clasificación por equipos del "Campeonato de Destructores"

PuestoEquipoCosto (U$S)
1.AlpineU$S3.021.000
2.Red BullU$S2.596.000
3.HaasU$S2.239.000
4.FerrariU$S2.122.000
5.McLarenU$S1.990.000
6.Racing BullsU$S1.924.000
7.Aston MartinU$S1.452.000
8.WilliamsU$S1.442.000
9.SauberU$S1.261.000
10.MercedesU$S1.000.000

Clasificación por pilotos del "Campeonato de Destructores"

PuestoPiloto (Equipo)Costo (U$S)
1.Yuki Tsunoda (Red Bull)U$S2.179.000
2.Lando Norris (McLaren)U$S1.855.000
3.Oliver Bearman (Haas)U$S1.597.000
4.Charles Leclerc (Ferrari)U$S1.537.000
5.Jack Doohan (Alpine)U$S1.514.000
6.Isack Hadjar (Racing Bulls)U$S1.274.000
7.Carlos Sainz Jr. (Williams)U$S1.192.000
8.Fernando Alonso (Aston Martin)U$S1.127.000
9.Pierre Gasly (Alpine)U$S1.102.000
10.Gabriel Bortoleto (Sauber)U$S1.044.000
11.Kimi Antonelli (Mercedes)U$S1.000.000
12.Liam Lawson (Racing Bulls)U$S842.000 (+U$S192.000 en Red Bull)
13.Esteban Ocon (Haas)U$S642.000
14.Lewis Hamilton (Ferrari)U$S585.000
15.Franco Colapinto (Alpine)U$S405.000
16.Lance Stroll (Aston Martin)U$S325.000
17.Alexander Albon (Williams)U$S250.000
18.Max Verstappen (Red Bull)U$S225.000
19.Nico Hulkenberg (Sauber)U$S217.000
20.Oscar Piastri (McLaren)U$S135.000
21.George Russell (Mercedes)Sin gas

Temas Yuki TsunodaFranco ColapintoJack Doohan
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU
1

Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo
2

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo

La avenida del Centenario que nunca se terminó
3

La avenida del Centenario que nunca se terminó

Caso Alberdi: los procesados apelarán la decisión de la Justicia Federal
4

Caso Alberdi: los procesados apelarán la decisión de la Justicia Federal

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú
5

Dina Boluarte fue destituída como presidenta de Perú

Denuncian a integrantes del clan Los Gardelitos de intentar influenciar a testigos que son claves
6

Denuncian a integrantes del clan Los Gardelitos de intentar influenciar a testigos que son claves

Más Noticias
Corina Machado, sobre el Nobel de la Paz: ¡Estoy en shock! ¡no puedo creerlo!

Corina Machado, sobre el Nobel de la Paz: "¡Estoy en shock! ¡no puedo creerlo!"

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado

El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo

La historia de Cruz Guíez, el hombre que vivió dos vidas sin saberlo

La inflación de septiembre muestra signos de aceleración

La inflación de septiembre muestra signos de aceleración

Caso Alberdi: los procesados apelarán la decisión de la Justicia Federal

Caso Alberdi: los procesados apelarán la decisión de la Justicia Federal

Denuncian a integrantes del clan Los Gardelitos de intentar influenciar a testigos que son claves

Denuncian a integrantes del clan Los Gardelitos de intentar influenciar a testigos que son claves

Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU

Gran expectativa en los mercados y euforia en el Gobierno por el swap con EEUU

¿Quién gana y quién pierde con el pacto Hamas-Israel?

¿Quién gana y quién pierde con el pacto Hamas-Israel?

Comentarios