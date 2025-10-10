Alpine lidera el “Campeonato de Destructores”, pero no por Colapinto

En este particular campeonato, Alpine lidera con claridad. La escudería francesa acumula un total de U$S3.021.000 en daños, el monto más alto entre los diez equipos de la parrilla. Sin embargo, el argentino Franco Colapinto no es el responsable de esa cifra. Su participación en el gasto total apenas llega a U$S405.000, consecuencia de tres incidentes menores durante las clasificaciones de Imola, Silverstone y Azerbaiyán. Quien realmente elevó el número fue su compañero Jack Doohan, que con U$S1.514.000 se ubica quinto en la tabla general de pilotos más costosos. Doohan protagonizó varios accidentes de alto impacto, entre ellos el ocurrido en Suzuka, cuando intentó trasladar una prueba de simulador a la pista real e ingresó a la primera curva con el DRS abierto, lo que derivó en un fuerte golpe contra las barreras. Pierre Gasly, el otro integrante del equipo, tampoco se salvó: figura noveno en la lista con U$S1.102.000 en daños.