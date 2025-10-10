Leandro Paredes explicó por qué no viajó al velorio de Miguel Ángel Russo: “Hubiese querido que me quedara y lo homenajee jugando”

El fallecimiento de Miguel Ángel Russo impactó profundamente en todo el mundo Boca. Desde Miami, donde se encuentra concentrado con la Selección, Leandro Paredes, capitán del club, explicó los motivos por los que decidió no regresar a Buenos Aires para asistir al velorio del entrenador, una determinación que generó debate entre los hinchas.
“Fue una noticia muy dura”
Paredes contó que la noticia del fallecimiento de Russo lo tomó por sorpresa en plena práctica con la Selección. “Fue duro, muy triste. Me lo comunicaron durante el entrenamiento. Lo sabía el presidente, Chiqui Tapia, y enseguida me lo hicieron saber”, relató el mediocampista.
El jugador aseguró que había estado toda la semana pendiente de la salud del DT, en contacto permanente con Juan Román Riquelme, el cuerpo técnico de Boca y Lionel Scaloni, quienes también seguían de cerca la evolución del entrenador. “Todos estábamos muy preocupados. Hablábamos seguido, queríamos saber cómo estaba Miguel”, agregó.
“Russo se hubiese enojado si dejaba la Selección”
Luego de recibir la noticia, Paredes se comunicó con la familia del entrenador y con los miembros del cuerpo técnico para consultar si debía viajar a Buenos Aires. Según relató, la respuesta fue unánime.
“El cuerpo técnico me dijo que Miguel hubiese querido que yo me quedara acá, que jugara, que lo homenajee jugando al fútbol”, explicó el mediocampista. “Miguel se hubiese enojado mucho si dejaba la concentración de la Selección para ir al velorio. Siempre nos enseñó que lo más importante era representar bien al club y a la camiseta”, agregó.
Paredes aseguró que su decisión coincidió con la del hijo del técnico, Ignacio Russo, quien también decidió jugar con Tigre frente a Newell’s el mismo fin de semana, a modo de tributo. “Sentí que era la mejor forma de honrarlo, haciendo lo que él amaba: jugar al fútbol”, expresó.
“Dejó una huella que el tiempo no borrará”
El capitán xeneize se mostró profundamente emocionado al hablar del legado de Russo. “Se ganó lo más importante en este ambiente: el respeto de todo el mundo. Miguel nos enseñó cómo vivir este deporte y cómo amarlo. Su manera de sentir Boca era única”, afirmó.
Paredes recordó además una de las frases que más lo marcó del entrenador: “Cuando le preguntaba cómo estaba, siempre me decía que mientras estuviera adentro de La Bombonera iba a estar bien y contento”.
El futbolista también reveló que, pese a las recomendaciones de su entorno para que descansara o se quedara en casa, Russo insistía en seguir al lado del equipo hasta el último día. “Se enojaba cuando le decían que se cuidara. Su fuerza era estar en el club, con nosotros. Y eso lo demuestra todo”, señaló.
Un homenaje dentro del campo
Leandro Paredes cerró su testimonio destacando la magnitud de la despedida que recibió Russo y el significado de su figura para Boca y el fútbol argentino. “Lo que hizo la gente fue espectacular. Miguel deja una huella que el tiempo no va a borrar nunca. Hoy nos toca recordarlo como él hubiese querido: con una pelota en los pies y el corazón puesto en el fútbol”, concluyó.