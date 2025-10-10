Leandro Paredes explicó por qué no viajó al velorio de Miguel Ángel Russo: “Hubiese querido que me quedara y lo homenajee jugando”

Un homenaje dentro del campo

Leandro Paredes cerró su testimonio destacando la magnitud de la despedida que recibió Russo y el significado de su figura para Boca y el fútbol argentino. “Lo que hizo la gente fue espectacular. Miguel deja una huella que el tiempo no va a borrar nunca. Hoy nos toca recordarlo como él hubiese querido: con una pelota en los pies y el corazón puesto en el fútbol”, concluyó.