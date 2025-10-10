El gesto desconocido de Miguel Ángel Russo con la familia de un jugador de San Lorenzo que conmovió al fútbol argentino

En medio de las muestras de dolor por su fallecimiento, sigue saliendo a la luz el costado más humano de Miguel Ángel Russo. Una historia revelada por Julián Reali, hermano del jugador de San Lorenzo, Matías Reali, mostró un gesto desconocido del histórico entrenador, que refleja su enorme sensibilidad y su compromiso con los demás.
Según contó Reali, Russo se enteró de que el padre del futbolista atravesaba una enfermedad similar a la que él mismo padecía. Lejos de mantenerse al margen, se puso de inmediato a disposición de la familia y ofreció su ayuda sin condiciones.
El entrenador pidió conocer personalmente al padre del jugador y consiguió que fuese atendido por su propio médico, acompañando a la familia en un momento muy difícil. “Ni bien se enteró de la enfermedad de papá, se puso a disposición. Pidió conocerlo y nos consiguió ser atendidos por su médico. La familia te va a estar agradecida siempre”, escribió Julián en sus redes sociales, dejando en claro la dimensión humana del técnico.
El gesto tuvo lugar durante el último ciclo de Russo al frente de San Lorenzo, entre enero y junio de 2025. En esos meses, el entrenador forjó una relación cercana con varios jugadores, entre ellos Matías Reali. Lo que comenzó como un vínculo estrictamente profesional derivó en un acto de solidaridad genuina, ejecutado con la misma discreción que siempre lo caracterizó.