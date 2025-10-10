El gesto desconocido de Miguel Ángel Russo con la familia de un jugador de San Lorenzo que conmovió al fútbol argentino

El entrenador pidió conocer personalmente al padre del jugador y consiguió que fuese atendido por su propio médico, acompañando a la familia en un momento muy difícil. “Ni bien se enteró de la enfermedad de papá, se puso a disposición. Pidió conocerlo y nos consiguió ser atendidos por su médico. La familia te va a estar agradecida siempre”, escribió Julián en sus redes sociales, dejando en claro la dimensión humana del técnico.