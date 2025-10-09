Secciones
Damián Martínez recordó a Russo: “Me hizo debutar en San Lorenzo y fue una gran persona”

El defensor de Atlético lamentó la muerte de Miguel Ángel Russo, con quien fue campeón en Rosario Central en 2023. “Dejó un legado muy grande, un técnico ganador y un luchador de la vida”, expresó.

El fútbol argentino perdió a uno de sus grandes referentes. La muerte de Miguel Ángel Russo conmocionó al ambiente y despertó numerosas muestras de afecto. Entre ellas, la de Damián Martínez, actual jugador de Atlético, quien lo tuvo como entrenador en Rosario Central y fue parte del equipo que conquistó la Copa de la Liga 2023.

“Es un día muy triste para el fútbol. Una gran pérdida, una gran persona, un ser humano muy bueno. En lo personal, me hizo debutar en San Lorenzo y después pudimos lograr el último campeonato juntos”, expresó el lateral derecho con evidente emoción.

Martínez destacó no sólo la capacidad de Russo como técnico, sino su calidad humana. “Me llevo los mejores recuerdos de Miguel, las charlas, los consejos. Hasta hace poco intercambiábamos mensajes. Era una gran persona, un ganador total, un luchador de la vida”, contó.

El defensor también recordó la forma en que el entrenador gestionaba los grupos y las presiones. “Él siempre priorizó el grupo. Las presiones las tomaba él, tanto en Central como en San Lorenzo cuando lo tuve. Era alguien que te transmitía calma y confianza”, relató.

Más allá del fútbol, Martínez resaltó el vínculo humano que construyó con Russo y su familia. “Me quedo con los mejores recuerdos, con lo que compartimos en los entrenamientos, con mi nene, con cada palabra y cada consejo. Dejó una huella enorme en todos”, dijo.

Para el defensor, el legado del exentrenador trasciende los títulos. “Dejó un legado muy grande. Donde yo miraba, todos lo querían. Era muy respetado por su forma de ser y por cómo enfrentaba la vida”, aseguró.

Finalmente, recordó el espíritu con el que Russo vivía los clásicos y los desafíos más exigentes. “Nos tocó ganar partidos importantes y nunca una palabra fuera de lugar. Era un ejemplo de respeto y de lucha. Se lo va a recordar por siempre”, concluyó Martínez.

